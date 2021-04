Benita Raphan a réalisé de courts films expérimentaux sur des esprits excentriques et inhabituels – comme John Nash, le mathématicien; Buckminster Fuller, l’architecte utopique; et Edwin Land, qui a inventé le film Polaroid. Ses films «de génie», comme on les appelait, sont oniriques, lyriques et suggestifs. Pas tout à fait biographiques, ils oscillent entre la réalisation documentaire et expérimentale. Mme Raphan s’est décrite comme une chroniqueuse cinématographique et une biographe expérimentale.

«De l’étonnement» (2020), son dernier film, parle d’Emily Dickinson. Dans celui-ci, l’encre fleurit sur une page; moulin à vent de papillons; il y a des nids d’oiseaux vides, un boulier et diverses formes impénétrables. Susan Howe, un poète, et Marta Werner, un érudit Dickinson, sont les narrateurs du film, mais pas vraiment. Mme Raphan a échantillonné des extraits de ses entrevues avec eux et a utilisé leurs mots de manière stratégique et évocatrice.

Dans un fragment sonore, Mme Howe dit: «Je ne peux pas être appelé simplement un poète. Je dois toujours être appelé un poète expérimental, ou un poète difficile, ou un poète novateur. Pour moi, toute bonne poésie est d’une certaine manière expérimentale.

Mme Raphan était une poète à part entière. Elle est décédée à 58 ans le 10 janvier à New York. Sa mère, Roslyn Raphan, a confirmé sa mort mais n’a pas précisé de cause.