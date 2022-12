Benioff de Salesforce déplore la sortie du co-PDG qui reste fidèle au stock

Le co-PDG de Salesforce (CRM), Marc Benioff, a qualifié mercredi le départ surprise du co-PDG Bret Taylor de perte pour l’entreprise, tout en insistant sur le fait que le géant du cloud d’entreprise pourrait continuer à restituer de la valeur aux actionnaires. Le même jour qu’il a annoncé un battement sur ses résultats du troisième trimestre fiscal, Salesforce a annoncé que Taylor, qui a été promu au poste de co-directeur général il y a exactement un an, quittera son poste le 31 janvier. Benioff va rester seul PDG. La nouvelle a fait chuter les actions de Salesforce, avec des actions en baisse de près de 7% dans les échanges après les heures de bureau, à 149,10 $ chacune. En tant qu’investisseurs de longue date dans Salesforce, nous ne sommes pas surpris que la nouvelle ait effrayé les actionnaires, étant donné le risque potentiel auquel l’entreprise pourrait être confrontée en se concentrant à nouveau sur une seule personnalité. Mais nous continuons à voir des avantages dans la tenue de ce jeu cloud. Benioff a co-fondé Salesforce en 1999. “C’est un coup de poing. Vous savez, diriger une entreprise, et je fais ça maintenant depuis 25 ans – vous recherchez les meilleures personnes au monde pour les faire venir”, a déclaré Benioff. dans une interview avec Jim Cramer mercredi. “Et le plus difficile, c’est quand ils vous disent qu’ils veulent partir, et c’est là que nous en sommes avec Bret”, a-t-il ajouté à propos de la décision de Taylor de quitter Salesforce l’année prochaine. Benioff a soutenu que la société prévoyait de s’en tenir à son programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, annoncé plus tôt cette année, malgré la baisse du titre. Les parts de Salesforce ont chuté de près de 37 % au cours de la dernière année. “Nous avons racheté, je pense que c’est bien plus d’un milliard de dollars jusqu’à présent, et nous continuerons d’être sur le marché et chercherons à offrir un rendement encore plus élevé à nos actionnaires”, a déclaré Benioff. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Marc Benioff, PDG de Salesforce, au WEF à Davos, en Suisse, le 25 mai 2022. Adam Galica | CNBC