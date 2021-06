Benioff de Salesforce affirme que 50 à 60% des employés sont susceptibles de travailler à domicile

Le PDG de Salesforce, Marc Benioff, a déclaré lundi qu’il s’attend à ce que la moitié ou plus des employés de son entreprise continuent de travailler à domicile après la pandémie.

Malgré d’importants investissements immobiliers ces dernières années, notamment l’ouverture de la Salesforce Tower de 61 étages à San Francisco en 2018, Benioff a accepté qu’il n’y ait pas de retour à l’époque pré-Covid. Dans une interview diffusée sur « Closing Bell » de CNBC, Benioff a déclaré que 50% à 60% des membres du personnel travailleraient probablement à domicile, contre environ 20% avant la pandémie.

« Le passé est révolu », a déclaré Benioff. « Nous avons créé un tout nouveau monde, un nouvel avenir numérique, et vous pouvez le voir se dérouler aujourd’hui. »

À l’instar de l’industrie plus large des logiciels cloud, Salesforce a traversé la pandémie, les entreprises devenant plus dépendantes des outils qui ont permis à leurs clients et employés de rester productifs depuis des environnements distants. Le chiffre d’affaires de Salesforce au dernier exercice a augmenté de 24 % pour atteindre 21,3 milliards de dollars, ce qui maintient l’expansion à peu près en ligne avec sa moyenne sur cinq ans.

Benioff a souligné certains des projets de son entreprise avec des organisations gouvernementales du monde entier directement liés à la pandémie. Il a déclaré que la société avait reconstruit le système de gestion des vaccins et le système de recherche des contrats de la ville de New York, et mis en place des systèmes similaires au Japon et à Victoria, en Australie, dans le sud-est du pays.

« Nous sommes occupés », a déclaré Benioff. « Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons ces clients commerciaux et clients du secteur public » et ceux-ci « propulsent tous notre entreprise de manière si agressive », a-t-il déclaré.

En réduisant ses besoins en bureaux, Salesforce a pris 216 millions de dollars de dépréciations l’année dernière en raison de « baux immobiliers dans certains emplacements que nous avons décidé de quitter », selon son rapport annuel. Salesforce est l’une des nombreuses entreprises technologiques de la région de la Baie à essayer de comprendre comment utiliser l’espace qui ne sera plus occupé par les employés. D’autres incluent Dropbox, Uber et Zendesk.

Benioff a suggéré que l’espace soit utilisé pour des événements, des installations de formation et comme « centres d’engagement culturel ».

« Toutes ces choses ensemble constituent la nouvelle façon de travailler », a-t-il déclaré.

