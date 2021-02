BOSTON: Les Red Sox de Boston ont échangé Andrew Benintendi aux Royals de Kansas City mercredi soir, se séparant du dernier membre du trio de champ extérieur qui a aidé l’équipe à remporter la Série mondiale 2018.

Les Red Sox ont envoyé Benintendi avec une somme d’argent non spécifiée aux Royals pour Franchy Cordero et deux joueurs à nommer. Boston a également reçu le lanceur droitier de la ligue mineure Josh Winckowski et un joueur des Mets de New York. Les Mets ont reçu le voltigeur Khalil Lee des Royals.

Choix n ° 7 au repêchage de 2015, Benintendi a terminé deuxième du scrutin de recrue de l’année AL en 17. En tout, il a battu .273 avec 51 circuits, 260 points produits et 53 bases volées pour Boston; ses 32 passes décisives sont les plus importantes au baseball au cours des quatre dernières années.

Benintendi, 26 ans, a mené tous les joueurs avec 15 points lors des séries éliminatoires de Boston en 2018, lorsqu’il a rejoint Mookie Betts et Jackie Bradley Jr. dans le champ extérieur des Red Sox. Betts a été échangé aux Dodgers dans une décharge salariale au printemps dernier, et Bradley est un agent libre qui n’est toujours pas signé.

Cordero, 26 ans, a une moyenne de .236 et 12 circuits en 95 matchs avec les Padres et Royals de San Diego. Winckowski, 22 ans, a été classée 20e espoir du système Mets par Baseball America. Il a été un choix de 15e ronde par Toronto en 2016.