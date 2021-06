Benigno Aquino III, président philippin qui a combattu la corruption et les revendications territoriales chinoises, décède à 61 ans

Après la mort de sa mère d’un cancer en 2009, M. Aquino, qui avait alors exercé plusieurs mandats au Congrès philippin, a profité de la reconnaissance de son nom et d’une vague de sentiments pro-démocratie et anti-corruption pour l’élection à la présidence. Il a couru sur le slogan « Pas de corruption, pas de pauvreté ». Bien qu’il n’ait eu ni le charisme de son père ni l’attrait large et presque saint de sa mère, il a remporté une victoire écrasante, battant facilement un prédécesseur, l’ancien président discrédité Joseph Estrada, dont le mandat avait été écourté par la destitution pour corruption.