Benidorm cast – où sont-ils maintenant? Du livreur Asda à une enfant star adulte

L’écrivain de BENIDORM Derren Litten a été invité à écrire six épisodes d’une demi-heure sur des vacanciers vivant au soleil en 2007.

L’écrivain d’EastEnders et de The Catherine Tate Show n’aurait jamais pu imaginer que la comédie – qui se déroule dans la station balnéaire espagnole de Benidorm – continuerait à divertir les téléspectateurs pendant plus d’une décennie.

La comédie primée ITV sur les Britanniques à l’étranger a duré dix séries jusqu’à ce qu’elle ne soit plus diffusée en raison d’une baisse d’audience en 2018.

Ici, nous jetons un coup d’œil à ce que font les acteurs après avoir échangé Solana et Neptunes Bar pour Asda et Corrie.

Johnny Vegas

Johnny Vegas, 50 ans, a amassé une fortune au cours de sa carrière grâce à Benidorm et à Home From Home de la BBC.

On dit qu’il vaut environ 8 millions de livres sterling grâce à sa carrière d’acteur et à ses endossements.

Johnny a récemment été vu dans Carry On Glamping. Dans une nouvelle série en quatre parties, Johnny entreprend d’ouvrir son propre site de glamping.

Jake Canuso

Tim Healy comme Lesley, Jake Canuso comme Mateo et Philio Oliver comme Jason[/caption]

L’acteur et danseur suisse Jake Canuso, 51 ans, était le seul personnage espagnol de la distribution régulière et causait fréquemment des problèmes aux invités de la station fictive de Solana, où il était employé comme barman.

Il était dans la série depuis le début, mais il a bien plus à jouer que de jouer à un fabricant de cocktails louche.

À la fin du tournage, il a repris le rôle dans l’adaptation scénique Benidorm Live, et a ensuite remporté un rôle principal dans une production théâtrale d’Aladdin.

Jake a continué à jouer dans l’adaptation scénique de Benidorm[/caption]

En 2019, le créateur de Benidorm, Derren Litten, l’a choisi dans sa série 2019 Scarborough.

Actuellement, Jake propose des vidéos personnalisées aux fans via le site Web en ligne Memmo en échange d’argent.

Il a déclaré: «J’entends que Mateo fait beaucoup d’efforts pour envoyer des messages vidéo personnalisés directement depuis la Costa Blanca.»

Siobhan Finneran

L’actrice Siobhan Finneran a joué[/caption]

L’actrice Siobhan Finneran a joué était la matriarche de la famille Garvey.

Siobhan est apparu dans six séries de Benidorm dans le rôle de l’adorable Janice avant de partir en 2015.

Son rôle le plus acclamé est celui de Sarah O’Brien dans le drame d’époque Downton Abbey, et est apparu jusqu’à la troisième série.

L’actrice est apparue dans le drame basé sur le loto The Syndicate et est apparue dans deux séries de Happy Valley

Siobhan a également joué dans le célèbre The Moorside.

Elle a récemment joué dans The Loch et Cold Feet.

Steve Pemberton

Steve Pemberton a joué Michael Garvey[/caption]

Steve Pemberton est l’un des visages les plus reconnaissables du circuit de la comédie britannique – et est surtout connu pour avoir joué dans The League of Gentlemen et Benidorm.

Steve est apparu dans six séries de Benidorm dans le rôle de Mick Garvey et le père timide au travail se heurtait fréquemment à sa belle-mère à la langue acérée Madge – interprétée par Sheila Reid.

Steve a également co-écrit et est apparu dans la sitcom Psychoville et la comédie dramatique Inside No.9 – pour laquelle il a remporté un Bafta en 2019.

Parmi les autres émissions dans lesquelles il est apparu, citons Doctor Who, Blackpool, Shameless, Whitechapel, Happy Valley et Mapp et Lucia.

En février 2018, il est apparu sur Benidorm Ten Years On Holiday pour parler de son temps dans l’émission.

Janine Duvitski

Janine Duvitski et Kenny Ireland étaient des personnages centraux qui jouaient les échangistes aimant s’amuser Donald et Jacqueline Stewart[/caption]

Janine Duvitski et Kenny Ireland étaient des personnages centraux qui incarnaient les échangistes amusants Donald et Jacqueline Stewart, mais malheureusement Kenny est décédé à l’âge de 69 ans en 2014.

Les écrivains ont marqué la mort de Donald dans la série, Jacqueline dispersant les cendres de son mari sur la falaise de Benidorm.

Janine s’est éloignée des feux de la rampe ces dernières années, mais a joué dans le célèbre Little Joe en 2019.

Malheureusement, Kenny est décédé à l’âge de 69 ans en 2014[/caption]

Elle aime maintenant passer du temps avec ses quatre identités avec son mari acteur Paul Bentall, et sa fille Edith fait des vagues en tant que chanteuse principale du groupe pop londonien Fours.

Tony Maudsley

Le coiffeur catty de Benidorm, Kenneth, a été joué par Tony Maudsley[/caption]

L’acteur Tony Maudsley, 53 ans, a joué la star bien-aimée de Benidorm, Kenneth DuBeke.

Sa carrière a commencé quand il a décroché un rôle dans le film, Une vie pour une vie, en 1998 où il a joué le rôle de Stefan Kiszko.

Depuis lors, il a joué dans de nombreuses émissions de télévision, notamment Doc Martin, Miss Marple et Ordinary Lives.

Tony a été vu le plus récemment sur Corrie[/caption]

Il a également joué dans de nombreux films, dont Sleepy Hollow où il a joué Van Ripper et Harry Potter et l’Ordre du Phénix, jouant Grawp, le frère géant de Hagrid.

Les fans de Corrie reconnaîtront désormais Tony comme le gentil croque-mort George Shuttleworth qui a récemment gagné le cœur d’Eileen Grimshaw.

Sheila Reid

La légende Sheila Reid a joué à Madge, la fumeuse à la chaîne[/caption]

L’actrice écossaise Sheila Reid, 83 ans, est surtout connue pour avoir joué la chaîne Madge Harvey à Benidorm.

Mais avant tout cela, elle était membre d’origine du Royal National Theatre en 1963.

Elle a joué Bianca dans la version cinématographique d’Othello du National en 1965, avec Laurence Olivier dans le rôle-titre.

Ses autres apparitions au cinéma incluent Brazil (1985), The Winter Guest (1997) et Containment (2015).

Shelia a également joué dans l’émission spéciale de Noël de la BBC sur Call the Midwife en 2012.

Oliver Stoke

Oliver Stokes a joué Michael Garvey dans la comédie ITV[/caption]

Oliver Stokes, 22 ans, a joué Michael Garvey dans la comédie ITV.

Il a maintenant grandi et a son propre fils, le petit Archie, dont le fier papa partage souvent des photos sur Instagram.

Il a depuis joué des rôles sur les savons Doctors and Casualty et est un pêcheur passionné.

Asa Elliott

Asa Elliott a quitté la télévision pour devenir livreuse ASDA[/caption]

La chanteuse de bar de Benidorm, Asa Elliott, a quitté la télévision pour devenir livreuse ASDA lorsque son travail d’acteur s’est tari à cause du verrouillage.

L’acteur, 39 ans, a joué le chanteur à l’hôtel Solana de 2010 à 2014, avant de rejoindre le casting de Benidorm Live en 2018/19.

Asa est devenu chauffeur-livreur pour ASDA après que la pandémie a annulé ses travaux de chant sur les navires de croisière en mars – deux semaines seulement après la naissance de son premier enfant.

Il a joué le chanteur de bar de Benidorm[/caption]

Le chanteur livre des achats aux habitants de Hull depuis juin, certains superfans repérant qui leur donnait leurs produits.

Asa et sa femme Natalie ont accueilli leur fils Buddy en mars 2020.

Tim Healy

Tim Healy de Benidorm[/caption]

Tim a récemment fait la une des journaux lorsqu’il s’est brouillé avec son ex Denise Welch à cause des commentaires qu’elle a faits sur leur vie sexuelle sur Loose Women.

Ses remarques ne se sont manifestement pas bien entendues avec son ex avec qui elle partage deux chansons: le leader de 1975, Matt et l’acteur Louis.

Tim a joué les travestis Les / Lesley Conroy dans le spectacle[/caption]

Denise et Tim se sont mariés entre 1988 et 2012.

Malgré la fin de leur mariage de 24 ans, Denise et Tim ont toujours insisté sur le fait qu’ils sont restés des amis proches et ont même passé Noël avec leurs autres moitiés.

Sherrie Hewson

Sherrie Hewson a joué Joyce Temple-Savage depuis la cinquième série[/caption]

Geoffrey Hutchings et Kenny Ireland sont malheureusement décédés et Sherrie Hewson – qui joue le manager Joyce Temple-Savage depuis la cinquième série – est sûre qu’elle sait pourquoi la série a été un succès à long terme.

Elle a déclaré: «C’est grâce aux fans incroyables. C’est la raison pour laquelle nous avons 10 ans. Ils s’habillent même comme nous.

«Vous marcherez le long de la ville et verrez soudain un ‘Joyce’ ou ‘Kenneth’ marcher vers vous. »

Outre la brillante distribution d’habitués, il y a également eu des invités fantastiques – tels que Joan Collins, Cilla Black, The Krankies et Bananarama.

Joan Collins a fait une apparition dans la série six en 2015[/caption]

Pour la course 2018, ils ont obtenu Tony Hadley du Spandau Ballet.

Sherrie Hewson, 69 ans, a déclaré: «Tony est merveilleux. Il adorait être à Benidorm. Je lui ai dit: « Vous pouvez réellement agir. »

«Il a dit qu’il avait toujours voulu faire du théâtre – puis quelques mois plus tard, il a quitté le Spandau Ballet! C’est donc de ma faute!









Bobby Knutt (Eddie Dawson) est décédé en 2017 à l’âge de 71 ans.

Sherrie a ajouté: «Lorsque Bobby est venu pour la première fois au cinéma, il m’a dit: ‘Oh mon Dieu, vous ne réalisez pas à quel point ce spectacle est grand!’

«C’est le génie de Derren Litten. Il sait exactement qui correspond à la série.

