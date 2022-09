NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Entre rafales de mitrailleuse et tirs d’AK-47, Mark “Oz” Geist et Tyrone Woods ont parlé de leurs enfants. La fille de Geist avait sept mois et le troisième fils de Woods était né peu de temps avant son déploiement en Libye, a déclaré Geist.

“Nous parlons de nos enfants et la prochaine chose que vous savez, vous êtes à nouveau attaqué presque simultanément”, a-t-il déclaré à Fox News, souriant avec ironie au souvenir.

Le groupe militant islamiste Ansar al-Sharia a attaqué l’avant-poste diplomatique américain et l’annexe de la CIA à Benghazi, en Libye, le 11 septembre 2012. L’ambassadeur J. Christopher Stevens, l’employé du Département d’État Sean Smith et les entrepreneurs de la CIA et les anciens Navy SEALs Glen Doherty et Woods a été tué dans l’assaut.

Les assaillants ont pris d’assaut le consulat américain et ont commencé à tirer vers 21h40. À environ un mile de là, des membres de l’annexe de la CIA équipe de sécurité entendu les coups de feu. Plusieurs membres ont par la suite témoigné que leur chef de base leur avait ordonné d’attendre avant de répondre.

LE SUSPECT DE BENGHAZI CONDAMNÉ POUR QUATRE CHEF D’ACCUSATION INFÉRIEUR, N’ENCOURAGE PAS LA PEINE DE MORT

“Nous venons d’arriver à un point où nous avons décidé de partir par nous-mêmes”, a déclaré un membre non identifié de l’équipe, selon un rapport 2016 du comité du Congrès de Benghazi.

Geist et un officier de la CIA étaient à un dîner lorsque l’attaque a commencé, mais Woods les a rapidement rappelés à l’annexe, les avertissant de ne pas passer devant le consulat, a rappelé Geist, qui était alors sous-traitant de la sécurité de la CIA.

Des flammes et de la fumée s’échappaient du consulat alors que Geist grimpait sur le toit de l’annexe, chargé de protéger la vingtaine d’Américains à l’intérieur de l’avant-poste de la CIA. Il a entendu des coups de feu et a vu la lueur brillante de balles traçantes et de grenades propulsées par roquettes qui traversaient le ciel nocturne.

Il a entendu le véhicule blindé du département d’État s’approcher de l’annexe avant de la voir. Les pneus claquaient contre le trottoir, vidés de leur air. Des dizaines de balles avaient transformé le pare-brise en une toile d’araignée de fissures. Les coéquipiers de Geist sont arrivés ensuite et ont établi un périmètre.

Les assaillants ont rapidement pris pour cible l’annexe et les agents de sécurité américains les ont repoussés pendant des heures sans renforts.

“C’était les six bons là-bas”, a déclaré Geist, un vétéran du Corps des Marines qui a commencé à contracter après le 11 septembre, à propos de son équipe. “Nous étions tous les bons gars qui auraient dû être là.”

BENGHAZI HERO KRIS ‘TANTO’ PARONTO PARTAGE LES LEÇONS APPRISES DE L’ATTENTAT TERRORISTE DE 2012

Doherty et sa force de réaction rapide ont réquisitionné un avion à Tripoli et se sont envolés pour Benghazi pour aider l’équipe annexe. L’une des nombreuses milices en lice pour le contrôle en Libye a retenu les opérateurs à l’aéroport, a déclaré Geist, ce qui a entraîné un retard de plusieurs heures jusqu’à ce qu’ils rejoignent le combat.

Peu de temps après que Doherty ait rencontré Geist et Woods sur le toit, les assaillants ont lancé une autre attaque à l’aide de mortiers et de tirs d’armes légères.

Geist s’est ouvert avec son M4, a vidé un chargeur et était en train de recharger lorsqu’il a dit que le prochain coup de mortier. Lorsque les débris et la fumée se sont calmés, il a levé son arme pour recommencer à tirer, mais n’a pas pu contrôler sa main gauche. Il a baissé les yeux et a vu son bras pendre à un angle de 90 degrés entre son poignet et son coude.

Il savait qu’il devait reprendre le combat.

“Je vais faire tout ce que je peux et me battre jusqu’à mon dernier souffle”, a-t-il déclaré.

L’attaque au mortier a tué Doherty et Woods. Ensuite, tout est devenu calme, a déclaré Geist.

“Il n’y a plus de coups de feu, il n’y a plus de mortiers”, a-t-il dit.

Dix ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui a mis fin à la bataille de Benghazi.

“S’ils avaient continué à tirer des mortiers, ils m’auraient tué”, a déclaré Geist.

Un agent de sécurité a émis l’hypothèse dans son témoignage au Congrès que le lever du soleil avait chassé les assaillants. Geist a déclaré à Fox News qu’il avait examiné des images de drones et soupçonnait que la milice qui avait transporté l’équipe de Doherty à l’annexe était intervenue.

“Je regarde en arrière et je l’appelle le septième homme de notre équipe”, a-t-il déclaré.

CLINTON PREND LES CRITIQUES SUR BENGHAZI AUX AUDIENCES DE TENSE HILL

Benghazi est rapidement devenu un enjeu politique partisan. Les républicains ont accusé le président Obama et le secrétaire d’État de l’époque Hillary Clinton d’induire intentionnellement le public en erreur en suggérant que les attaques étaient une réaction violente contre le film “L’innocence des musulmans”. Plusieurs années d’enquêtes du Congrès ont suivi, mais le rapport final n’a finalement pas blâmé une personne en particulier.

Geist a déclaré qu’il estimait que Clinton et d’autres hauts responsables n’avaient pas le « courage intestinal » d’accepter la responsabilité des lacunes en matière de sécurité et d’un temps de réponse lent.

Selon le rapport du Congrès de 2016, les actifs n’étaient toujours pas en route vers Benghazi sept heures après le début du siège de l’annexe de la CIA, même si un drone de surveillance avait survolé pendant une grande partie de la bataille.

“L’armée américaine n’a jamais atteint Benghazi”, indique le rapport. “La seule unité de soutien qui est arrivée à Tripoli – l’équipe “Fleet Anti-Terrorism Support Team” ou “FAST” de la Marine – était tout sauf rapide… En fait, elle n’a décollé que près de 12 heures après la fin de l’attaque. “

LA LÉGENDE DE BENGHAZI MARK GEIST PRÉSENTE UN CHIEN D’ASSISTANCE K9 POUR COMBATTRE UN VÉTÉRAN DANS LE NJ

“Nous avons entendu dire au fil du temps après Benghazi qu’il n’y avait aucune aide nulle part qui aurait pu arriver à temps”, a déclaré Geist. “Vous pouvez obtenir beaucoup de places en 13 heures. Dire que c’était un peu déchirant pour nous parce que nous savions mieux.”

Il dit qu’il ne croit pas que le gouvernement américain ait appris des erreurs commises à Benghazi.

“Les gens prennent des décisions et n’écoutent pas les gars et les filles sur le terrain”, a-t-il déclaré. “Et c’est ce qu’ils devraient faire. Vous ne pouvez pas mener une guerre depuis Washington, DC”

Personne n’a été reconnu coupable de meurtre en lien avec la mort des quatre Américains. Cependant, deux Ressortissants libyens ont finalement été reconnus coupables d’accusations, notamment de complot en vue de fournir un soutien matériel et des ressources à des terroristes et de destruction malveillante d’une habitation.

Dans les jours qui ont suivi les attentats, des milliers de manifestants ont défilé en faveur de la démocratie et contre les milices. Certains ont pris d’assaut le quartier général d’Ansar al-Sharia, arrachant des drapeaux et incendiant une voiture.

Le président libyen Mohammed al-Magariaf a ordonné à toutes les milices non autorisées par le gouvernement de se dissoudre et a interdit aux gens de porter des armes en public. Mais affrontements meurtriers entre milices rivales se poursuivent à ce jour.

Geist a cessé de contracter et lui et sa femme ont commencé le Projet des guerriers de l’ombre , une organisation à but non lucratif qui aide les entrepreneurs blessés. Ils ont récemment ajouté un programme de thérapie canine à l’organisme de bienfaisance, associant des entrepreneurs ou des anciens combattants à des chiens d’assistance, a-t-il déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Cela a été cathartique et très utile de pouvoir partager et de faire partie de quelque chose de plus grand que vous-même”, a-t-il déclaré.

Geist pense que la bataille de Benghazi est souvent éclipsée par l’anniversaire des attentats du 11 septembre, mais il espère toujours que le public américain rendra hommage aux quatre hommes qui ont perdu la vie il y a 10 ans.

“Glen, Tyrone, l’ambassadeur Stevens, Sean Smith, ont levé la main et juré de respecter la Constitution”, a-t-il déclaré. “Ils ont choisi de se mettre en danger. Nous avons beaucoup d’Américains dans le monde qui font cela, et nous devons aussi nous souvenir d’eux.”