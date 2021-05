Bengaluru utilisera des drones pour assainir la ville, fournir des médicaments et des produits essentiels au milieu des cas croissants de Covid-19

Pour contenir le nombre croissant de cas de coronavirus ici, des drones doivent être utilisés pour désinfecter les zones de confinement ainsi que pour livrer des médicaments et des biens essentiels aux personnes touchées. Une initiative du député de Bengaluru-Central PC Mohan et Garuda Aerospace, la campagne d’assainissement des zones de confinement a été lancée vendredi par le ministre en chef BS Yediyurappa.

S’exprimant lors du lancement, le Ministre en chef, se félicitant de l’initiative, a déclaré: «Comme d’autres régions du pays, notre État est également confronté à une situation due à la deuxième vague du COVID-19. » Il est très important de fournir une livraison rapide de médicaments et de vaccins d’urgence. Je suis heureux de constater que pour la première fois dans le pays, des drones seront utilisés pour fournir des médicaments, ainsi que pour assainir les lieux publics », a-t-il déclaré. « J’apprécie les efforts de Garuda Aerospace et de Mohan », a déclaré Yediyurappa aux journalistes.

Le député PC de Bengaluru Central, PC Mohan, s’est rendu sur Twitter pour publier des photos du ministre en chef signalant la flotte de drones.

Un groupe de travail spécial dirigé par PC Mohan – MP, Bengaluru Central, a cordé Garuda Aerospace pour désinfecter les hôpitaux gouvernementaux et autres bâtiments publics dans la zone centrale de Bengaluru. CM Shri @BSYBJP signalé une flotte de drones pulvérisant un désinfectant anti-coronavirus. #DronesAgainstCovid pic.twitter.com/Azc9eQYxs2– PC Mohan (@PCMohanMP) 30 avril 2021

Il a déclaré que les drones d’une capacité de transport de 35 à 40 kg de matériaux peuvent être utilisés pour livrer des médicaments et des produits essentiels en plus de désinfecter les zones. Le seul district urbain de Bengaluru a connu jeudi 19 637 nouvelles infections et 143 décès, portant le nombre total d’infections et de décès à 7 29 984 et 6 282 depuis le déclenchement de la pandémie.

Agnishwar Jayaprakash, fondateur et PDG de Garuda Aerospace, aurait déclaré que même Telangana et le Tamil Nadu avaient également manifesté leur intérêt pour l’utilisation de la flotte de drones « White Knight » pour livrer des médicaments et des vaccins.

«Les drones White Knight étaient en R&D depuis deux ans; nous les avons développés et fabriqués au cours des deux derniers mois en vue d’exécuter la livraison aérienne de médicaments d’urgence, de nourriture et de colis ». Jayaprakash a été cité comme disant.

La ville compte 2,37 518 cas actifs alors que 4,86,183 personnes ont été libérées, dont 6 128 jeudi.

