Bengaluru United nomme C.John Kenneth Raj au poste de directeur technique de la United Pro School & Academy

Le FC Bengaluru United, champion de la BDFA Super Division League 2020-21, a nommé C.John Kenneth Raj au poste de directeur technique de la United Pro School & Academy. Avec 19 ans d’expérience dans l’entraînement de football, Kenneth Raj est l’un des entraîneurs de jeunes les plus qualifiés de l’Inde.

Kenneth Raj est titulaire de la licence «A» de la Confédération asiatique de football (AFC), a suivi le cours d’entraînement des jeunes de la FIFA, ainsi que le cours d’éducation physique de l’Université de Cambridge. Il a été entraîneur adjoint des équipes indiennes U-16 et U-15 entre 2012-2014. Sous son mandat, l’équipe nationale U-16 est sortie victorieuse du 2e championnat SAFF U-16 2013 au Népal. Il a également été entraîneur adjoint de l’équipe nationale U-16 lors des épreuves de qualification de l’AFC, tenues au Koweït.

Il a été entraîneur de la U-16 U Dream Football Academy, affiliée au club de Bundesliga TSG Hoffenheim. Avant de déménager en Allemagne, Kenneth Raj, qui est un instructeur de coaching de licence AIFF C, a également été repéré pour l’AIFF dans différents groupes d’âge.

Commentant sa nomination en tant que responsable technique de la United Pro School & Academy, Kenneth Raj s’est dit enthousiasmé par le «nouveau défi». «Le FC Bengaluru United s’est engagé à développer le football à partir de la base et cela me touche vraiment. L’idéologie et la philosophie du club, ainsi que leur plan à long terme reflètent une compréhension profonde de ce qu’il faut pour développer le sport à tous les niveaux. Une importance égale est accordée aux équipes Academy et First. J’ai vraiment hâte de vivre ce voyage. »

Dans son nouveau rôle, Kenneth Raj a déclaré que son objectif sera «de découvrir et de mettre en valeur les talents locaux et de s’assurer qu’ils reçoivent un encadrement structuré» afin de définir une voie de développement de croissance appropriée. Il tient également à établir un «système de formation formelle pour nos entraîneurs afin de les aider à faire passer leur expérience et leurs compétences au niveau supérieur». En ce qui concerne les plans d’expansion de l’Académie, Kenneth Raj a déclaré que l’objectif serait de s’étendre à d’autres villes du Karnataka avant d’examiner une empreinte pan-indienne.

Commentant cette nouvelle nomination, Gaurav Manchanda, fondateur de Nimida Sports, propriétaire du FC Bengaluru United, a déclaré: «Nous sommes ravis d’accueillir John Kenneth Raj dans la famille Bengaluru United. Il apporte avec lui une riche expérience, un sens aigu du talent et une expertise nuancée en coaching de terrain. Chez Bengaluru United, notre objectif est de contribuer au développement du football dans son ensemble et nous sommes convaincus qu’avec John dans notre équipe, nous avons encore renforcé notre engagement à créer un système de développement des joueurs véritablement holistique.

