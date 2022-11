Bengaluru Techie marche 36 jours avec Pet Bull pour le remettre à Lord Manjunatha

Si vous avez voyagé de Bengaluru à Dharmasthala dans le Karnataka le mois dernier, vous avez peut-être aperçu un taureau en bonne santé avec son maître se reposant au bord de la route ou marchant joyeusement sur le chemin. Ou un jeune homme travaillant sur son ordinateur portable, appuyé contre son taureau de compagnie à l’ombre d’un arbre au hasard. Vous les avez peut-être même ignorés pour n’importe quel villageois normal ou du moins vous n’avez peut-être pas du tout pris cette vue en considération.

Shriyamsha KD (32 ans), originaire de Horanadu dans le district de Chikkamagaluru, travaille comme technicien à Bangalore. Il a toujours aimé le bétail et rêvait de posséder un jour une vache de race Gir. Après des recherches et une planification approfondies, il a acheté une vache de 5 ans avec son veau qui a été transportée du Gujarat en train à Bengaluru.

«J’ai payé 1 lakh 9 mille pour la vache et le veau est arrivé. Ils ont atterri à Doddaballapur et je les ai récupérés à partir de là. Je vis dans une maison louée à Bangalore avec ma femme. Il y a un emplacement vide à côté de ma maison et j’ai contacté le propriétaire de cet emplacement et lui ai demandé de donner cet emplacement en location. Il a accepté et mon rêve de posséder une vache s’est réalisé.

Bheeshma était un veau de 4 jours lorsqu’il est venu à Bengaluru avec sa mère Parvathy en 2020. Un Shriyamsha heureux avait déjà prié le Seigneur Manjunatha de Dharmasthala pour qu’il offre le premier veau de la vache au Seigneur. Ainsi, lorsque Bhishma a eu deux ans (1 an et 10 mois pour être précis), il a entrepris un voyage de plus de 300 kilomètres jusqu’au temple à pied.

Shriyamsha avait un plan détaillé avant de commencer son voyage. Il avait un sac à dos avec un ordinateur portable, un chargeur et une paire de vêtements supplémentaire. Il a décidé d’abandonner la route habituelle que les voyageurs empruntent pour rejoindre Dharmasthala depuis Bengaluru. Il a également fait de longues promenades avec Bhishma autour de sa maison afin que les deux s’habituent à de longues promenades.

« J’ai dû planifier cette route non conventionnelle pour l’amour de Bheeshma. Je peux me débrouiller d’une manière ou d’une autre, mais il devrait avoir une nourriture et un abri convenables. Je me suis donc assuré que nous traversions des villages plutôt que des autoroutes. De cette façon, Bheeshma obtiendra de l’herbe fraîche et même moi, je pourrai obtenir une bonne alimentation et une bonne connexion Internet – je n’ai pas pris congé du bureau pour cela, j’ai continué à travailler de chez moi tout le long », a déclaré Shriyamsha à News18.com.

Le duo a commencé son voyage épique un dimanche 2 octobre. Ils ont traversé Bannerghatta, Kanakapura road, Bidadi, Doddaladamara, Tippagondanahalli, Magadi Road, Huliyurdurga, Nagamangala, Kambadahalli, Sravanabelagola, Channarayapatna, Hassan, Belur, Mudigere, Kottigehara, Charmadi et a atteint Dharmasthala le 6 novembre. Soit un total de 36 jours de voyage à pied et le duo a atteint sa destination.

« J’étais mentalement prêt à demander de la nourriture si besoin était. Mais heureusement, je n’ai pas du tout été confronté à une telle situation. Les gens ont été très compatissants. Bhishma et moi avons reçu de la nourriture et un abri sans aucun problème. J’ai visité les champs des fermiers sur le chemin et leur ai demandé si Bhishma pouvait paître et ils ont accepté avec joie. Ils ont même partagé leur nourriture avec moi », a déclaré Shriyamsha avant d’ajouter :« Certaines personnes nous ont invités chez eux et nous ont donné de la nourriture et de l’espace. du tout, en fait, lorsque nous nous reposions dans un village, les gens de ce village appelaient quelqu’un de notre prochaine destination et mettaient une parole de foi. Et l’autre partie attendait et nous accueillait avec joie. C’est un geste très humble et je suis reconnaissant.”

Bhishma et lui commençaient leur marche à 4 heures du matin et s’arrêtaient dans un village où ils atteignaient le poste 8. Là, ils avaient tous les deux de la nourriture. Bheeshma se reposerait pendant que Shriyamsha se connecterait pour travailler à 9h à ses côtés.

“Partout, le réseau JIO était génial. Aux endroits où je sentirais qu’il y aurait un problème d’électricité et d’Internet, je planifierais de telle manière que nous atteignions l’endroit le week-end. J’aurais donc 2 jours pour traverser cette zone et atteindre un lieu de connectivité. J’ai fait la même chose en passant par Charmadi Ghats », a expliqué Shriyamsha.

Dans la nuit du 6 novembre, le duo atteint Dharmasthala, leur destination. Ils se sont reposés ce jour-là et sont allés au temple le lendemain matin. Sri Veerendra Heggade, l’administrateur (Dharmadhikari) du temple Sri Manjunatha s’est avancé pour accueillir le duo après avoir appris leur voyage. Ce fut également une surprise pour Shriyamsha. Puis il a officiellement remis Bhishma au temple.

“J’allais bien le premier jour parce que je savais que je devais le faire. C’était un nouvel endroit pour Bhishma, alors il s’y habituait. Pendant une semaine, je suis resté à Dharmasthala et lui ai rendu visite quotidiennement à Gau Shaala (Cow-shed). Le deuxième jour, j’ai pu voir qu’il pleurait, des larmes coulaient de ses yeux quand il m’a vu. Ce fut un moment d’émotion pour nous deux. Mais je suis content parce que je sais avec certitude qu’il sera bien soigné là-bas. Donc, après une semaine, j’ai dit au revoir à mon garçon et je suis revenu », a déclaré Shriyamsha.

