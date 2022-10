Bengaluru Man Trouve ‘Aloo 2’, ‘Noodles’ Gravé sur Samosa Crust; Eatery explique

Peu importe la variété de collations disponibles, le samosa restera l’option la plus populaire parmi les Indiens. Bien qu’il existe de nombreux types de samoussas disponibles de nos jours, la majorité les apprécie uniquement avec la garniture classique aux pommes de terre. Récemment, un utilisateur de Twitter a partagé ce qui semble être une “innovation technologique” plutôt intelligente impliquant la vente de samoussas dans la capitale technologique de l’Inde, Bangalore.

Shobhit Bakliwal a partagé un instantané de samoussas avec les mots “aloo” et “nouilles” gravés dessus. Dans l’image désormais virale, trois samoussas ont été vus servis dans une boîte avec des marques d’identification uniques. Shobhit avait commandé la collation à Samosa Party, un restaurant qui propose une variété de samoussas, notamment du samoussa aloo, du samoussa au maïs et au fromage, du samoussa aux nouilles et des variétés exotiques comme le samoussa tikka au poulet tandoori et le samoussa keema au mouton.

la vraie innovation “tech” alimentaire à bangalore pic.twitter.com/tVfd9Yz0tq — Shobhit Bakliwal 🦇🔊 (@shobhitic) 10 octobre 2022

Shobhit a partagé cette image sur les réseaux sociaux avec la légende “la véritable innovation “tech” alimentaire à Bangalore”, et les utilisateurs ont été intrigués par celle-ci précisément pour cette raison. Plus de 2 500 personnes ont aimé le tweet de Shobhit. Une multitude de réponses d’internautes ont inondé la section des commentaires.

Un autre utilisateur a posté une photo d’un samosa d’il y a deux ans dans les commentaires, avec le nom du restaurant gravé sur les bords de sa croûte.

photo de 2 ans; d’Hyderabad; un marketing simple mais efficace pic.twitter.com/2p5Xrn4m3f – Anshul Singh (@anshulpro) 10 octobre 2022

« Faites le guet. Qui sait, ils pourraient introduire un code QR à l’avenir », a écrit un utilisateur.

Gardez une montre. Qui sait, ils pourraient introduire un code QR à l’avenir. — Ram Sharma 🇮🇳 (@destinyawait) 11 octobre 2022

Un autre utilisateur a commenté avec humour: “Cela évitera à tout le monde d’avoir un samoussa rempli de nouilles.”

Cela évitera à tout le monde d’avoir des samoussas remplis de nouilles😂 — Saloni Thakran 🪃 (@aryasiitu) 11 octobre 2022

Cela m’a immédiatement rappelé un vendeur de ma ville natale qui avait l’habitude d’encrer des samoussas avec du ketchup dans le même but », a déclaré un autre utilisateur dans la section des commentaires.

Cela m’a immédiatement rappelé un vendeur de ma ville natale qui avait l’habitude d’encrer des samoussas avec du ketchup dans le même but. – Himanshu (@goyal_him) 10 octobre 2022

Merci Shobhit, content que vous l’ayez remarqué. Cela résout durablement un problème client important – les garnitures peuvent être identifiées sans casser les samoussas en cas de commandes assorties 🙂 – Fête Samosa (@Samosa_Party) 10 octobre 2022

Le compte Twitter de Samosa Party a répondu à l’utilisateur avec la justification de la pratique. Ils affirment que cela résout une préoccupation importante des clients de manière durable. “Merci Shobhit, content que tu l’aies remarqué. Cela résout durablement un problème important pour les clients – les garnitures peuvent être identifiées sans casser les samoussas en cas de commandes assorties », ont-ils écrit.

