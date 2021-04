Tout a commencé lorsque Nivedha RM, un étudiant en génie chimique a décidé de trouver une solution à un problème éternel auquel l’humanité est confrontée – celui des ordures. Aujourd’hui, après cinq ans de travail acharné, ce qui a commencé comme une entreprise solo est devenu une organisation de 60 personnes financée par la Banque mondiale et le gouvernement du Royaume-Uni. Tout cela grâce à Trashbot, le nouveau dispositif innovant de tri des déchets qui peut aider à résoudre le problème de la gestion des déchets en Inde en séparant les déchets secs et humides.

Étudiante brillante en génie chimique avec plusieurs offres d’emploi lucratives d’entreprises réputées, Nivedha a choisi de prendre le laissez-passer le moins fréquenté et s’est tournée vers l’innovation. Le prototype de base de Trashbot, la machine de tri des déchets, a été fabriqué à l’aide de Rs lakh que la mère de Nivedha lui a prêté. Le modèle a remporté le prix Rs 10lakh à Elevate 100, un programme phare du gouvernement du Karnataka qui sélectionne les 100 meilleures start-ups et les finance. C’est ainsi qu’a commencé son voyage avec Trashbot, la machine qui trie les déchets jusqu’au bout.

Séparation pour une meilleure gestion des déchets

Nivedha s’est rendu compte très tôt que la ségrégation est la cause première de tous les déchets qui finissent dans les décharges. Bien que plusieurs quartiers responsables trient les déchets avant leur élimination, les déchets secs et humides finissent par se retrouver ensemble. De plus, les emballages en plastique multicouches à usage unique de chips et de tablettes de chocolat ne peuvent pas être recyclés.

Nivedha devait également s’assurer que la machine était facile à utiliser et qu’elle serait facilement adaptée par les agents de l’assainissement, dont beaucoup n’ont pas les connaissances nécessaires pour comprendre des instructions complexes.

Comment fonctionne Trashbot?

Trashbot sépare les déchets humides et secs sans nécessiter une intervention humaine excessive. Lorsqu’un sac de déchets mélangés est placé dans la machine, le contenu est envoyé dans un système de séparation magnétique où les piles, les contaminants et autres métaux sont éliminés. Le reste est repris par un convoyeur de chargement et envoyé dans l’unité de broyage.

Une fois déchiquetés, les déchets tombent devant un ventilateur haute pression et haute vitesse. La pression d’air garantit que les déchets biodégradables sont collectés dans un convoyeur à proximité du ventilateur et que les déchets non biodégradables sont poussés plus loin, pour être collectés séparément.

Les déchets non biodégradables sont ensuite convertis en feuilles qui ressemblent à du contreplaqué mais sont 50% moins chères. Ils sont déjà transformés en meubles et sont fournis à 3000 écoles publiques du Karnataka rural. Lorsque vous demandez à ces enfants d’où viennent les tables et les bancs qu’ils utilisent à l’école, ils répondent que cela vient du plastique qu’ils ont jeté chez eux. C’est là que tout devrait commencer, dit Nivedha R M.

Saurabh Jain, CA et ingénieur en électronique, est devenue le mentor de Nivedha depuis ses débuts. Il a quitté son propre cabinet pendant trois ans et l’a rejoint avec la même passion pour trouver la solution que tout le monde voulait mais que personne n’était prêt à essayer.

Aujourd’hui, Trashbot conçoit et fabrique de tels dispositifs de ségrégation de différentes capacités dans leurs multiples unités de fabrication. Ils ont mis en place 15 usines à travers l’Inde. Ils ont également signé des accords avec la Thaïlande, l’Indonésie et Singapour. Des magnats de l’industrie comme Cadbury, Unilever et d’autres souhaitent investir dans les Trashbots et certains ont déjà conclu des accords majeurs avec eux.

Parallèlement à une gestion efficace des déchets, l’équipe de Nivedha atteint lentement son objectif de ne pas laisser les déchets se retrouver dans les décharges. Les feuilles recyclées sont vendues partout, y compris les plateformes de commerce électronique en ligne comme Amazon. Au cours de l’exercice 2020-2021, ils ont réalisé un bénéfice d’environ 8,5 crores. Mais la plus grande joie de Nivedha est le soulagement et la dignité que ces appareils apporteront aux travailleurs de l’assainissement et au secteur organisé et non organisé ainsi qu’aux ramasseurs manuels, qui continuent de supporter le plus gros du problème de la gestion des déchets en Inde.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici