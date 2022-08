Bengaluru FC Thrash Indian Air Force pour la 2e victoire au trot

Le Bengaluru FC est devenu la troisième équipe de la 131e Coupe Durand à remporter une deuxième victoire consécutive en autant de matchs, après avoir battu l’Indian Air Force 3-0 lors d’une rencontre du groupe B au Kishore Bharati Krirangan (KBK) dans les franges sud. de la ville mardi. Roy Krishan a ouvert le score à la neuvième minute du match tandis que Sunil Chhetri a obtenu le deuxième à la 23e. Le troisième a été marqué par Faisal Ali à la 71e minute, tandis que le jeune attaquant Siva Sakthi a obtenu le quatrième à la troisième minute du temps additionnel.

En conséquence, le Bengaluru FC rejoint le Mohammedan SC avec six points dans le groupe et les deux ont également la même différence de buts.

Le coach des Blues Simon Grayson a effectué jusqu’à six changements dans son onze de départ, le défenseur Hira Mondal étant le seul changement forcé en raison d’un carton rouge reçu lors de leur premier match. Priya Darshan, l’entraîneur de l’Air Force, en a fait deux, récompensant Prabhjot Singh pour son jeu fougueux lors du dernier match lorsqu’il est venu en tant que remplaçant et a laissé tomber Guizam en défense à la place d’Amal Das. Les deux ont étonnamment commencé avec cinq défenseurs dans la formation de départ.

Le but est venu tôt pour le Bengaluru FC alors que Roy Krishna a reçu un centre de la gauche et a conduit pour terminer avec sa droite, pour son deuxième du tournoi. Peu de temps après, le capitaine Sunil Chhetri a obtenu à la fin d’un centre de Prabir Das, qui était infatigable avec ses courses de la droite ce jour-là, pour se faufiler devant Shibinraj dans le but de l’Air Force. C’était aussi son deuxième du tournoi en autant de matchs.

Il n’y a pas eu d’autres dégâts pour les aviateurs en première mi-temps.

Le Bengaluru FC a inscrit son troisième but à la 71e grâce à sa nouvelle recrue de Kolkata même, Faisal Ali. Deux remplaçants, Udanta et Faisal se sont combinés pour cela, mais le mérite revient à Suresh Wangjam qui a chassé un ballon à l’intérieur de la surface avec le défenseur de l’Air Force Arashpreet sur son épaule essayant de le voir toucher. Suresh a persisté et a gardé le ballon en jeu avec une fente et Udanta était à portée de main. L’ailier rapide de Manipuri a lancé un centre sur le visage du but avec une précision extrême et Faisal, arrivé après le match, a eu un coup facile.

Les aviateurs ont eu leur meilleure chance à la 81e minute lorsque sur un corner de Prabhjot, Arashpreet a sauté le plus haut pour dévier une tête puissante vers le but mais il a frôlé le haut du filet et est sorti.

L’Air Force revient le samedi 27 août 2022 au même endroit pour affronter le Mohammedan Sporting tandis que le Bengaluru FC disputera son prochain match au VYBK le 30 août 2022 contre le FC Goa.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici