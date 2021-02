Bengaluru FC et FC Goa s’affrontent alors que la course des éliminatoires se réchauffe

Leurs chances de playoff sont en équilibre, Bengaluru FC prendra formidable FC Goa dans un must-win Super Ligue indienne (ISL) dimanche. Bengaluru a cinq points de retard sur les quatre premiers, mais a encore de faibles chances d’y arriver, s’ils remportent leurs matchs restants et voient leurs rivaux en séries éliminatoires perdre des points.

L’entraîneur par intérim de Bengaluru, Naushad Moosa, a insisté sur le fait qu’ils ne se mettaient pas beaucoup de pression. « Nous ne prenons pas trop de pression (sur la qualification pour les quatre premiers) », a-t-il déclaré.

« Une victoire nous rapprochera et nous donnera cette chance d’être en séries éliminatoires. Ne pas oublier que le simple fait d’être désespéré pour une victoire gâchera notre plan. Nous voulons être calmes et concentrés et jouer notre jeu. »

BFC n’aura pas la tâche facile car ils font face à l’une des attaques les plus puissantes de la ligue. Seize des 26 buts de Goa sont intervenus en seconde période. De plus, les Gaur ont marqué 10 buts au cours des 15 dernières minutes, le plus par n’importe quelle équipe.

« Ils gardent bien le ballon, ils sont bons en possession. Ce ne sera pas facile pour nous. Ils ont marqué des buts tardifs auxquels nous devons faire attention », a ajouté Moosa. Pendant ce temps, Goa espère continuer sur sa lancée après sa victoire sur Odisha qui les a vus se retrouver du côté des vainqueurs après six nuls consécutifs.

Les Gaur sont dans une course tendue pour les séries éliminatoires, partageant le même nombre de points avec Hyderabad et NorthEast à deux tours de la fin. Cependant, une préoccupation majeure pour eux a été leur défense qui n’a pas réussi à enregistrer une feuille blanche en sept matchs. Et rien de moins qu’une victoire dimanche pourrait leur faire perdre leur quatrième place. Alors que les deux équipes cherchent désespérément une victoire, l’entraîneur de Goa, Juan Ferrando, sait que beaucoup de choses sont en jeu.

« Ce sera un match difficile car pour eux et pour nous. Il est important d’obtenir les trois points », a déclaré Ferrando. « Avec trois points, nous avons plus d’occasions d’atteindre les séries éliminatoires et Bengaluru a besoin de six points lors de ses deux derniers matchs. Ce sera un bon match car nous avons tous les deux la même mentalité. Ce sera un match émotionnel. »