Bengaluru FC atteint la finale avec une victoire sur ATK Mohun Bagan

Le Bengaluru FC a battu l’ATK Mohun Bagan lors d’une séance de tirs au but palpitante pour atteindre la finale du championnat national de la Reliance Foundation Developmental League (RFDL) après que le match ait été bloqué à 1-1 en temps réglementaire au Reliance Corporate Park (RCP) jeudi.

Thumsol Tongsin a raté le septième coup de pied décisif lors de la fusillade pour offrir aux Blues une victoire catégorique. Huidrom Thoi Singh du Bengaluru FC a marqué un but incroyable à la 61e minute pour aider les Bleus à prendre de l’avance dans le match et à sortir de l’impasse après une heure de football épuisant de bout en bout.

Thoi est entré dans ce tournoi grâce à un superbe tour du chapeau en première mi-temps qu’il a marqué contre le FC Goa lors de leur confrontation en phase de groupes nationaux à Bangalore. Il a démontré un jeu de jambes incroyable après avoir récupéré le ballon près de la mi-course et dépassé quelques joueurs de l’ATKMB avant de déclencher une frappe venimeuse qui a trouvé le fond du filet depuis l’extérieur de la surface pour aider Bangalore à prendre une avance cruciale dans la rencontre.

Cependant, ATKMB a réussi à se ressaisir dans les 10 dernières minutes et a commencé à faire monter la pression avec des passes impressionnantes. Ils ont obtenu un coup franc près de la ligne de touche avec quelques minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps et l’attaquant Ningombam Engson Singh a bondi sur le coup franc dévié pour frapper une frappe puissante et trouver l’égalisation pour pousser le match aux tirs au but.

Les deux équipes ont tenu bon pendant une période significative dans les tirs au but, mais ATKMB a finalement péri grâce à un superbe arrêt du gardien de but et skipper de Bengaluru Sharon.

« Le football nous apporte toujours de nouvelles séances d’entraînement, de nouvelles expériences et de nouveaux matchs. Dans deux jours, nous avons les éliminatoires pour la troisième place, que nous voulons gagner. Ensuite, il y a la Next Gen Cup. Donc, il y a toujours une prochaine opportunité, un prochain examen », a déclaré l’entraîneur de l’ATKMB, Josep Maria Roma Gibert, en évoquant la défaite de son équipe après un affrontement très compétitif.

« Il n’y a pas de temps pour regretter. Il n’y a pas de temps pour pleurer. On va pleurer un peu maintenant dans la relève. Demain, il y a une séance d’entraînement, puis nous continuons vers le match pour la troisième place. C’est le foot. C’est la vie », a-t-il ajouté.

D’autre part, l’entraîneur du Bengaluru FC, Kaizad Ambapardiwalla, a fait l’éloge de Thoi Singh, qui est reparti avec le prix du joueur du match de ce match.

« Thoi s’est très bien développé parce qu’il a commencé et joué à des jeux en continu. Son style de jeu s’est également amélioré du même coup. Si vous observez également l’objectif de ce soir, sur le plan technique, tous ses niveaux de performance ont augmenté très haut », a déclaré Ambapardiwalla.