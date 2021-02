Bengaluru Cops Nab Delhi-bonding-snatchers en identifiant la queue de cheval

Dans une scène plutôt hors du cinéma, les flics de Bengaluru ont résolu une affaire de vol à la chaîne et attrapé les coupables à l’aéroport avec leurs bonnes capacités d’observation. Le gendarme Basavaraj Lamani et Devarajaiah ont été convoqués pour une réunion et ont montré des images de vidéosurveillance de voleurs à la chaîne. Ils ont immédiatement reconnu l’un des suspects arborant une queue de cheval qu’ils avaient vue dans un magasin de thé il y a quelques heures, a rapporté le Times of India.

Les flics sont passés à l’action et ont attrapé le gang juste avant qu’ils ne soient sur le point de prendre un vol pour Delhi. La police a récupéré six chaînes en or d’une valeur de Rs 10 lakh de leur possession. «Si les gendarmes n’avaient pas remarqué le suspect avec la queue de cheval et l’avaient reconnu, le gang se serait échappé», a déclaré un officier supérieur de police cité par la TOI.

Juste avant d’assister à la réunion, Lamani et Devarajaiah avaient vu une demi-douzaine d’hommes, dont celui avec la queue de cheval, devant un stand de thé à Kannamangala près de Bagalur.

La police est arrivée à l’endroit où le vendeur de thé les a dirigés vers l’adresse où vivaient les hommes. La bande de six a été arrêtée après un bref interrogatoire, a indiqué la police. Des billets d’avion leur ont été récupérés, indiquant que deux principaux suspects étaient sur le point de partir pour Delhi.

«Nous savions que six cas de vol à l’arraché se révélaient difficiles à résoudre. Nous étions tous tendus et voulions les résoudre. Mais nous n’avons jamais pensé que cela finirait de cette façon », ont déclaré Devarajaiah et Lamani.

Les accusés ont été identifiés comme étant Suresh Kumar alias Pandit alias Subhash, 32 ans, Haseen Khan, 23 ans, A Irshad, 24 ans, M Saleem, 22 ans, M Afroz alias Shahid, 25 ans. Tous sont résidents de Delhi, tandis que Harris PK alias Harris, 37 ans, est originaire de Wayanad au Kerala.