Mises à jour en direct ISL 2020-21 Bengaluru FC vs Jamshedpur FC: Jamshedpur FC, contre Bengaluru FC, regardez une place dans le top quatre des Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 41 au stade Fatorda de Goa lundi. Kristian Opseth et Suresh Wangjam sont de retour dans la ligne de départ du Bengaluru FC. Pour Jamshedpur FC, Owen Coyle part avec son alignement confortable et régulier. Le Bengaluru FC, qui a perdu son match précédent, cherchera à rebondir et à retrouver la voie de la victoire en affrontant le Jamshedpur FC, qui a également perdu son dernier match. Suivez toutes les mises à jour en direct de Bengaluru FC vs Jamshedpur FC sur le blog de News18 Sports. Hier, les Kerala Blasters ont enregistré leur première victoire de la saison en battant le Hyderabad FC 2-0.

Le Bengaluru FC a été incohérent cette saison, il a remporté trois matches, fait match nul trois et en a perdu un jusqu’à présent. Ils ont eu du mal à créer une dynamique gagnante. Jamshedpur FC, quant à lui, cherchera une troisième victoire de la saison après avoir été du mauvais côté de plusieurs décisions d’arbitrage. Jamshedpur est actuellement sixième du tableau des points mais peut sauter à la quatrième place s’il parvient à battre le Bengaluru FC.

Tout en reconnaissant que Jamshedpur méritait plus de points, l’entraîneur du BFC Carles Cuadrat a déclaré qu’il s’attendait à un match difficile. « Jamshedpur fait du très bon travail et ils méritent d’avoir plus de points sur la table », a déclaré Cuadrat. « Nous devons contrôler Jamshedpur. Leurs étrangers s’améliorent chaque semaine, et leurs jeunes joueurs indiens se débrouillent également bien. Jamshedpur sera un adversaire difficile à affronter, mais nous avons un plan, et nous essaierons d’obtenir les trois. points. »

Jamshedpur comptera sur Nerijus Valskis pour causer des problèmes à la défense adverse, après avoir marqué six buts. Le Lituanien n’a cependant pas encore marqué contre BFC. Owen Coyle, cependant, était optimiste quant au match. C’est un match difficile pour les deux équipes. BFC est très respecté. Ils ont un excellent entraîneur et de très bons joueurs. Équipe très travailleuse et organisée « , a-t-il déclaré. » Nous sommes impatients de jouer contre les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Nous sommes capables de gagner contre les meilleurs. Mais nous devons être à notre meilleur contre une très bonne équipe BFC. «