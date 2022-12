Bengaluru Bulls Thrash Dabang Delhi 56-24, demi-finale

Les Bengaluru Bulls ont réalisé une performance inspirante pour vaincre Dabang Delhi 56-24 dans l’Eliminator 1 de la saison 9 de la Pro Kabaddi League mardi.

Les Bulls affronteront désormais les Jaipur Pink Panthers en demi-finale jeudi.

Bharat (15 points) et Vikash Kandola (13 points) sont ressortis comme les meilleurs joueurs des Bulls.

Kandola a réussi un Super Raid à la troisième minute alors que les Bulls prenaient les devants 7-1. Quelques instants plus tard, Kandola a effectué un autre raid brillant et a aidé son équipe à infliger un All Out.

Bharat a également intensifié son jeu alors que l’équipe de Bengaluru continuait d’étendre son avance. Ashu Malik a réalisé un raid fantastique à la 5e minute, mais les Bulls détenaient toujours la tête à 13-3.

Mahender Singh a taclé Malik et Bharat a rattrapé Sandeep Dhull alors que l’équipe de Bengaluru réduisait Delhi à un seul membre à la 12e minute.

Les Bulls se sont attaqués à Vijay Malik et ont effectué un autre All Out pour dominer la procédure à 24-10.

Dabang Delhi a réussi un Super Tackle sur Bharat à la 19e minute, mais les Bulls détenaient toujours une bonne avance à 31-14 à la fin de la première mi-temps.

Bharat a effectué un magnifique raid dans les premières minutes de la seconde mi-temps alors que l’équipe de Bengaluru continuait de détenir un bastion du match à 33-15.

Quelques instants plus tard, les Bulls ont attaqué Manjeet et infligé un autre All Out.

Bharat n’a pas levé le pied alors que l’équipe de Bengaluru menait 39-18 à la 25e minute.

L’équipe de Delhi a eu du mal à ramasser des points de raid ou de tacle de manière cohérente et a succombé à un autre All Out à la 33e minute.

Les Bulls ont continué sur leur lancée et ont finalement scellé leur place en demi-finale.

