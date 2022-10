Bengaluru Bulls Script Superbe retour à égalité 31-31 avec Patna Pirates

Patna Pirates a dominé la majeure partie du match, mais les Bengaluru Bulls ont fait un retour époustouflant pour jouer un match nul 31-31 contre Patna Pirates lors de leur match de la Pro Kabaddi League dimanche.

Entrant dans la dernière minute du match, les Pirates détenaient une confortable avance, mais les Bulls infligeaient un ALL OUT et plaquaient Rohit Gulia pour terminer à 31-31.

Sachin a effectué quelques raids alors que les Pirates de Patna prenaient les devants 6-4 à la neuvième minute. Manish a taclé Vikash Kandola pour aider les Pirates à creuser davantage leur avance.

L’équipe de Patna a infligé un ALL OUT à la 11e minute pour prendre les devants 12-5. Bharat a réussi un fantastique raid multipoint à la 14e minute, mais les Pirates ont continué à dominer le match à 16-7.

Les Pirates ont continué à faire rage et ont terminé la première mi-temps en tête à 19-10.

Bharat a récolté quelques points de raid et les Bulls ont taclé Rohit Gulia dans les premières minutes de la seconde mi-temps, mais les Pirates avaient toujours une avance confortable à 22-15.

Le polyvalent Mohammadreza Shadloui Chiyaneh a également rejoint la fête alors que les Pirates ont encore accru leur avance.

Kandola a eu du mal à percer la défense des Pirates car Patna avait un bastion du match à 27-20 à la 34e minute.

Cependant, les Bulls ont infligé un ALL OUT et Bharat a effectué quelques raids dans la dernière minute du match, mais ils étaient toujours à la traîne à 30-31.

Par la suite, les Bulls ont taclé Gulia dans les dernières secondes du match pour égaliser le match 31-31.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici