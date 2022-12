Bengaluru Bulls Hold Off UP Yoddhas pour une victoire cruciale et se qualifier pour les Play-offs

Les Bengaluru Bulls ont fait un grand spectacle pour gagner contre les UP Yoddhas par un score de 38-35 dans un match sous haute pression au Gachibowli Indoor Stadium pour se qualifier pour les séries éliminatoires de la Pro Kabaddi League (PKL) Saison 9, ici sur Dimanche.

Le trio des Bengaluru Bulls composé de Bharat (8 points), Vikash Kandola (6 points) et Neeraj Narwal (5 points) en a fait assez pour amener leur équipe au-delà de la ligne et dans les Play-offs.

Les deux équipes sont entrées dans le match en sachant qu’une victoire les verrait se qualifier pour les Play-offs, et au début, il n’y avait pas grand-chose pour les séparer.

Bientôt, cependant, l’influence de Bharat sur le jeu a grandi et les UP Yoddhas, réduits en nombre, ont regardé un All-Out. Deux Super Tackles consécutifs de Gurdeep, le deuxième sur Bharat, ont retardé le résultat. Mais finalement, les Bengaluru Bulls ont infligé le premier All-Out du match pour prendre une mince avance de 13-10.

Les Bengaluru Bulls ont maintenu la pression pour augmenter leur avance de deux points supplémentaires, capitalisant sur certaines erreurs de la défense de l’UP Yoddhas pour entrer à la mi-temps avec une avance de 19-14.

Les Bengaluru Bulls ont maintenu l’élan de la première mi-temps au début de la deuxième période et ont assez tôt infligé un deuxième All-Out aux UP Yoddhas pour prendre une avance de 10 points. Avec Bharat et Neeraj Narwal prolifiques lors du raid, et Saurabh Nandal gardant la défense serrée, il semblait qu’ils avaient verrouillé une victoire.

À cinq minutes de la fin, la défense des Bengaluru Bulls a soudainement commencé à perdre des points et ils ont rapidement regardé un All-Out, les UP Yoddhas envisageant un retour. Un Super Tackle de Mahender Singh sur Pardeep Narwal a endigué le flux et tenu les UP Yoddhas à distance.

Cela a suffi car les Bengaluru Bulls ont tenu bon malgré un All-Out tardif des UP Yoddhas, pour décrocher une victoire méritée.

