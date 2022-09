Le Bengaluru FC a remporté une victoire âprement disputée 2-1 contre l’Odisha FC à 10 joueurs dans le temps additionnel pour se qualifier pour sa quatrième demi-finale consécutive de la Durand Cup à Kolkata samedi. Des tempéraments effilochés ont marqué le jeu pendant le temps réglementaire qui a vu jusqu’à huit cartons jaunes et Shubham Sarangi d’Odisha recevoir les ordres de marche.

Malgré le désavantage numérique, l’Odisha FC s’est battu dur mais seulement pour encaisser à la 98e minute avec Siva Sakthi marquant son quatrième but du tournoi. Odisha a soudainement intensifié et a cherché une meilleure équipe pour ramener le match sur un pied d’égalité avec une tête bien placée de Diego Mauricio sur un coup franc de Sahil Panwar à la 115e minute.

Alors que le match se dirigeait vers une séance de tirs au but, la recrue vedette du BFC cette saison, Roy Krishna a décroché une belle victoire avec un but dans la dernière touche du match (120e). Ralte a commis l’erreur de mettre le ballon hors de contact avec quelques secondes pour le coup de sifflet final. La remise en jeu rapide a atteint un Krishna non marqué à environ 25 mètres et le Fidjien a lancé un puissant curleur du pied droit pour battre Ralte.

Odisha regrettera quelques occasions gâchées pendant les prolongations. Aussie Osama a obtenu un coup franc à la 103e minute mais son film est allé directement à Gurpreet Sandhu.

Juste avant la fin de la première mi-temps des prolongations, Pedro Martin s’est retrouvé merveilleusement derrière la défense du BFC sur un coup franc de Raynier, mais avec seulement Gurpreet à battre, a raté sa connexion. Il s’agissait de la quatrième demi-finale consécutive du Bengaluru FC en quatre participations au plus ancien tournoi de football d’Asie. Mais ils n’ont pas encore remporté de titre.

En quête du titre insaisissable de la Coupe Durand, le BFC affrontera les vainqueurs du Rajasthan FC et du Hyderabad FC, en demi-finale jeudi. L’autre demi-finale de mercredi opposera le Mohammedan Sporting aux vainqueurs du match de dimanche entre le Mumbai City FC et le Chennaiyin FC.

