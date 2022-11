Bengaluru Autorickshaw équipé de premiers soins, de rafraîchissements et d’un chauffeur

Pour rendre les embouteillages supportables pour les passagers, Rajesh a rempli son véhicule de désinfectants, de bonbons et de bandages, entre autres. L’un des utilisateurs des médias sociaux a publié un tweet il y a quelque temps dans lequel il parlait du geste aimable du conducteur. Parallèlement à la photo sur laquelle on peut voir les utilitaires dont Rajesh a équipé son véhicule, il a écrit: «Rencontrez Rajesh, un propriétaire d’automobiles à Bengaluru. Il a gardé des désinfectants, des bandes et des biscuits. une bouteille d’eau et une bouchée de café au chocolat pour ses voyageurs. Il m’a dit que le client était tout pour lui. Bravo à Rajesh. Il a fait mon vendredi avec son geste inconditionnel.

Jetez un oeil au tweet:

Rencontrez Rajesh, propriétaire d’une voiture à #Bengaluru.

Il a gardé des désinfectants, des bandes, des biscuits. Une bouteille d’eau et du chocolat Cofey Bites pour ses voyageurs. Il m’a dit que le client était tout pour lui. Félicitations à Rajesh. Il a fait mon vendredi avec son geste inconditionnel. pic.twitter.com/40HwQSsY7H — Uttam Kashyap (@uuttamk) 28 octobre 2022

Les utilisateurs de Twitter ont submergé la section des commentaires en appréciant sa prévenance. Un utilisateur a écrit : « Service client incroyable. Je donnerais volontiers un pourboire à quelqu’un comme lui.

Un autre a écrit : « Félicitations Rajesh Avare. Laissez le public apprécier les honnêtes hommes de l’automobile avec leurs noms et leur numéro de téléphone portable s’ils le permettent. Cela aidera beaucoup et le public sera plus qu’heureux de les engager.

Une personne a commenté: “Nous avons besoin de beaucoup de gens comme lui si nous apportons des solutions innovantes à leurs problèmes, nous pouvons nous lancer dans une frénésie de développement.”

L’un des utilisateurs a mentionné qu’il méritait plus de 5 étoiles, certains l’ont également qualifié de grand homme dans la section des commentaires. Que pensez-vous de son geste ?

mérite plus que 5 🌟 – JT Meme Store (@kaapi_kudka) 29 octobre 2022

Grand homme. – MAK (@RChariots) 28 octobre 2022

Un utilisateur a ajouté : « C’est vraiment louable pour Rajesh de penser au confort et aux services des passagers. Mais un mot d’immense prudence à son égard. Ce que je ressens, c’est que Rajesh est peut-être un homme de bon cœur, mais il y en a tellement qui ont d’autres intentions. nous avons lu et entendu de nombreuses fois parler de nourriture ..”

c’est vraiment louable que Rajesh pense au confort et aux services des passagers. Mais un mot d’immense prudence à son égard. Ce que je ressens, c’est que Rajesh est peut-être un homme de bon cœur, mais il y en a tellement qui ont d’autres intentions. nous avons lu et entendu de nombreuses fois parler de nourriture. . – shaik (@shaik41242308) 31 octobre 2022

Qu’avez-vous à dire sur le geste aimable du conducteur automobile ?

