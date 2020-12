La police de Bengaluru a mis fin à un racket de monnaie contrefaite qui se déroulait dans la ville, tout cela grâce à la réflexion rapide et à la présence d’esprit d’un conducteur automobile.

La raquette était composée de trois accusés – Mohammed Imran, Moubarak et Jamal Akhtar – qui ont été arrêtés après que l’un d’eux ait tenté de payer un conducteur de voiture en utilisant un faux billet de banque.

Selon un article publié dans The News Minute, l’un des accusés, Mohammed Imran, est monté à bord d’une voiture au City Market. Quand il était temps pour lui de débarquer à l’arrêt de bus de Shanthinagar, il a essayé de payer le conducteur de l’automobile avec un faux billet de 100 Rs. Mais le conducteur intelligent a immédiatement noté des écarts avec le billet de banque.

En réalisant que la note était contrefaite, le conducteur de la voiture a emmené Imran au poste de police voisin de Wilson Garden. TNM a rapporté qu’à la suite de cela, les flics ont fait une descente au domicile d’Imran et ont récupéré plusieurs articles que lui et ses complices ont utilisés pour leurs opérations de contrefaçon. Celles-ci comprenaient des bouteilles d’encre, des imprimantes, des feuilles de format A4, des écrans d’impression, un processeur et un clavier ainsi qu’une clé USB, bien que cette dernière ait été endommagée.

Les trois accusés ont été arrêtés en vertu des articles 489A pour impression de monnaie contrefaite et 489 B pour utilisation de fausse monnaie du Code pénal indien (IPC).

Ce n’est pas le premier cas de fausse monnaie éclatée à Bengaluru. La police de la ville a récemment mis fin à une fausse monnaie après avoir arrêté deux hommes pour le meurtre d’une femme âgée.

En 2019, un employé de Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) a été arrêté et la police a été arrêtée pour Rs 81 lakh en faux billets.

Malgré la démonétisation en 2016, les dernières années ont vu une augmentation des cas de contrefaçon de monnaie. En 2018, il y a eu 132 cas de contrefaçon de monnaie dans le pays. En 2019, les cas ont grimpé à 181, le rapport de l’ASPA intitulé « L’état de la contrefaçon en Inde – 2020 » faisant état d’un pic de 37%.

Selon un rapport de Financial Express, l’Uttar Pradesh a noté le plus grand nombre de cas de ce type et certains des secteurs dans lesquels des incidents de contre-notes ont fait surface se trouvaient dans l’alcool, les produits de grande consommation, la pharmacie et l’agriculture, entre autres.