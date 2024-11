Bengals vs Raiders inactifs : Tee Higgins, Orlando Brown et Zack Moss absents

Les Bengals de Cincinnati entament leur match de la semaine 9 contre les Raiders de Las Vegas au Paycor Stadium avec une fiche de 3-5 et sont sans victoire en quatre matchs à domicile. Inutile de dire que les choses ne se sont pas déroulées comme les Bengals l’espéraient cette saison.

Désormais, dans l’espoir de remporter son premier match devant son public, le quart-arrière de la franchise Joe Burrow sera dépourvu d’une poignée d’armes, y compris son plaqueur gauche, et de quelques surprises.

Les éléments inactifs pour le match de la semaine 9 des Bengals sont :

T-shirt WR Higgins

Lieutenant Orlando Brown Jr.

RB Zack Moss

WR Jermaine Burton

TE Tanner McLachlan

DT Jay Tufele

Charlie Jones

Avec Jones et Higgins absents, il est clair que les entraîneurs des Bengals ne sont pas satisfaits du fait que Burton lui fasse une bonne égratignure. Avec le retrait du receveur n°2 de l’équipe et aucun receveur large ne se séparant du peloton, Burton a eu une chance de vraiment se démarquer. C’est dommage que les choses semblent se détériorer à ce point entre la recrue et l’équipe.

Cody Ford prendra la place de Brown au poste de bloqueur gauche et, espérons-le, sera prêt et aura de l’aide contre Maxx Crosby lorsqu’il passera du côté droit de la ligne défensive.

Pour les Raiders, ils seront privés de :

C André James

RB Dylan Laube

CB Sam Webb

S Trey Taylor

DE Janarius Robinson

Il est clair que les Bengals ne sont pas en aussi bonne santé que les Raiders à ce stade de la saison, étant donné que de nombreux partants sont absents. Espérons qu’ils pourront vaincre et remporter leur première victoire de la saison devant leurs propres fans.