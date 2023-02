Bengals RB Joe Mixon a émis un mandat d’arrêt pour menace aggravée

Le porteur de ballon des Bengals Joe Mixon a reçu un mandat d’arrêt à Cincinnati pour menace aggravée, selon un résumé de l’affaire du greffier du comté de Hamilton.

Le mandat a été déposé jeudi, mais l’événement aurait eu lieu le 21 janvier à Cincinnati, la veille du jour où les Bengals ont affronté les Bills de Buffalo lors de leur match éliminatoire de la ronde divisionnaire. L’affidavit allègue que Mixon a pointé une arme sur la victime, déclarant: “Vous devriez être frappé au visage, je devrais vous tirer dessus.”

Dans l’Ohio, une personne est coupable de menace aggravée si cette personne “fait sciemment croire à une autre personne que l’agresseur causera des dommages physiques graves à la personne ou aux biens de l’autre personne, à l’enfant à naître de l’autre personne ou à un membre de la la famille immédiate de l’autre personne », selon les lois de l’état.

“Le club est conscient que des accusations de délit ont été portées contre Joe Mixon”, ont déclaré les Bengals dans un communiqué jeudi. “Le club enquête sur la situation et ne commentera pas davantage pour le moment.”

Mixon, qui en est à sa sixième année avec les Bengals, a amassé 814 verges et sept touchés au cours de la saison 2022-23. Il a également enregistré 441 verges sur réception et deux attrapés, avec trois attrapés et 19 verges au sol en huit courses lors de la défaite 23-20 de Cincinnati contre les Chiefs dans le championnat de l’AFC le 29 janvier.

Mixon, 26 ans, a été sélectionné avec le choix n ° 48 lors du repêchage de la NFL en 2017 et a signé une prolongation de quatre ans de 48 millions de dollars avec les Bengals en 2020.

(Photo : Kareem Elgazzar / USA Today)