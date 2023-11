Bengals-Ravens détermineront l’AFC North, Burrow pour le MVP et d’autres pronostics de mi-saison de la NFL

Personne n’aurait pu prédire la course folle de la première moitié de la saison pour les Bengals de Cincinnati.

La débâcle du mollet de Joe Burrow, appelle Jake Browning, l’angoisse de l’ailier rapproché, des poussées de tacles manqués, six points au total contre les Browns et les Titans, une victoire incontournable déclarée puis l’un des meilleurs matchs de la carrière du quart-arrière.

Les Bengals arrivent à mi-chemin 5-3 par un chemin détourné. La route menant de ce point aux séries éliminatoires offrira-t-elle la même intrigue ? Si les deux derniers matchs sont une indication, ce ne sera pas le cas. Cincinnati ressemble à une équipe prête à traverser l’hiver pour une deuxième saison consécutive.

Dans une perspective plus large, voici mes six prédictions pour la seconde moitié de la saison régulière, classées du plus froid au plus audacieux :

Les Bengals ne perdent pas un autre match à domicile

Il y a beaucoup de mauvais football qui se joue là-bas. C’était une observation facile en regardant la première fenêtre de football avant le match contre les Bills dimanche soir. Blessures du quart-arrière, alignements révoltants, faiblesses révélées sans réponse, vous l’appelez, il n’y a pas plus de 10 prétendants légitimes dans la NFL en ce moment.

La plupart d’entre eux figurent au calendrier des Bengals. De plus, la plupart d’entre eux empruntent la route.

Cincinnati accueille les Texans cette semaine, suivis des Steelers (W12), des Colts (W14), des Vikings (W15) et des Browns (W18) pour compléter la liste du Paycor Stadium. Seuls les Colts à 4-5 ont moins de 0,500 en ce moment, mais compte tenu de la trajectoire de l’équipe, de l’environnement hostile que sont devenus les matchs à domicile des Bengals, de trois équipes de dôme entrant dans les éléments et du fait que Burrow a remporté 12 matchs consécutifs de saison régulière de À partir de novembre, les tendances pointent toutes vers le même résultat potentiel.

Le vainqueur Ravens-Bengals le 16 novembre décidera de la division

Ces équipes prendront peut-être la saison une semaine à la fois, mais je ne le ferai pas. Les yeux sont rivés sur jeudi soir 16 novembre à Baltimore. Ces équipes ressemblent à la classe d’une AFC Nord chic, avec tout le respect que je dois à Cleveland et Pittsburgh. Pour que les Bengals rattrapent les Ravens, c’est un match qu’ils doivent jouer. À moins d’une blessure de Lamar Jackson ou de Burrow, il est difficile de voir Cincinnati remporter deux matchs et un bris d’égalité au sein de l’équipe sans doute la plus complète du football.

Si les Bengals peuvent se rendre au M&T Bank Stadium et gagner sur la route dans la division en une courte semaine, ce qu’aucune équipe du Nord n’a fait depuis 2016, cela leur fournirait une catapulte vers une troisième couronne consécutive.

Pour la première fois depuis le réalignement de 2002, une division compte ses quatre équipes au moins deux matchs au-dessus de 0,500 après la semaine 9. Le bain de sang se poursuivra avec des équipes qui s’affronteront. C’est pourquoi je reviens sur le match restant. Quelle que soit la manière dont les records tombent, en fin de compte, ce match finira par faire la différence pour le titre du Nord, que ce soit en record ou en bris d’égalité.

Cam Taylor-Britt renvoie une interception pour un touchdown contre les Cardinals. (Mark J. Rebilas / USA Today)

Taylor-Britt mènera tous les cornerbacks dans les interceptions

La deuxième année s’est rapidement transformée en une saison exceptionnelle pour Cam Taylor-Britt que les Bengals espéraient après une campagne de recrue prometteuse. Il a réalisé trois interceptions au cours des quatre dernières semaines et a été proche des autres. Au fur et à mesure que sa compréhension des couvertures et des moyens d’appâter les quarterbacks de la NFL s’est développée, ils l’ont mis dans des positions où ses mains et son athlétisme peuvent être montrés.

Taylor-Britt a attrapé une graine à bout portant de Josh Dobbs en Arizona pour un pick-six, puis s’est dirigé parallèlement au gazon pour une interception de Geno Smith de Seattle. Après avoir suscité un mauvais lancer de Josh Allen pour un choix dimanche soir, ces moments semblent plus inévitables que fortuits.

Il est à une interception derrière DaRon Bland de Dallas et Paulson Adebo de la Nouvelle-Orléans, mais avec les attentes de plusieurs semaines supplémentaires à jouer devant et quelques quarts avec un penchant pour les jeux dignes d’un chiffre d’affaires devant eux, les choix pourraient s’accumuler.

Hendrickson mène l’AFC Nord pour les sacs et les pressions

Pour ceux qui n’y prêtent pas attention, il suffit de regarder Myles Garrett et TJ Watt absorber tous les gros titres et ils ne réaliseront peut-être pas que Trey Hendrickson a en fait plus de pression que les deux cette saison avec 43. Garrett et Watt en ont chacun 39. Les trois équipes ont disputé huit matchs. .

Garrett et Watt ont chacun 9,5 sacs et Hendrickson 8, mais ce n’est pas un chiffre insurmontable. L’offensive des Bengals a beaucoup plus de chances d’offrir plus d’opportunités à Hendrickson de chasser le QB par l’avant.

Traquer Garrett, en particulier avec son taux de victoires en tête de la ligue et son athlétisme extraterrestre, sera une corvée, mais c’est pourquoi cela figure parmi les prédictions les plus audacieuses. C’est simplement une intuition au cours de ce qui a été une année de carrière pour Hendrickson qui a atteint un autre niveau.

Burrow termine au moins deuxième dans le vote MVP

L’année dernière, après avoir résolu des problèmes offensifs et s’être remis de l’appendicectomie de pré-saison, Burrow a traversé les trois derniers quarts de la saison. Alors que Patrick Mahomes s’enfuyait avec le MVP, Burrow terminait à la quatrième place derrière Jalen Hurts et Josh Allen. Son départ lent qui a fait baisser ses chiffres l’a finalement blessé malgré une fin furieuse.

Si Burrow joue au niveau du mois dernier d’ici janvier, les électeurs oublieront-ils son mois passé à lutter contre une blessure au mollet ? Ou est-ce que cela sera dû au fait que sa saison globale ne résistera pas à Lamar Jackson, Hurts ou Mahomes ? Je n’ai pas beaucoup confiance dans les électeurs pour voir la nuance, c’est pourquoi cette prise atterrit du côté le plus audacieux du grand livre, mais il aura de nombreuses opportunités pour de grands matchs sur de grandes scènes où il a brillé ces deux dernières semaines.

Si Burrow et les Bengals remportent une course vers le titre du Nord et l’une des deux premières têtes de série de l’AFC, cela pourrait suffire à faire oublier à tout le monde le mauvais début de saison et à remporter son premier MVP. Peu probable, bien sûr, mais compte tenu de ce que nous avons vu le mois dernier, je ne parie pas contre cela.

Higgins devance Chase jusqu’au bout

L’offensive des Bengals s’est redressée cette saison en nourrissant Ja’Marr Chase. Au-delà de l’alimentation, vraiment. Pensez au dîner de Thanksgiving chez grand-mère. Son taux cible a atteint des sommets en carrière et tous les leviers offensifs ont joué sur sa polyvalence et son expansion de rôle. Il totalise 697 verges sur réception jusqu’à la semaine 9. Tee Higgins termine deuxième de l’équipe avec 328.

Cela pourrait être dû au changement. Higgins s’est débarrassé des problèmes du début de saison et d’une blessure aux côtes et semble retrouver la forme attendue. Il a capté 13 des 15 cibles pour 179 verges lors des victoires contre San Francisco et Buffalo. Si l’on s’amuse avec de petits échantillons, cela projette 111 réceptions pour 1 522 verges sur une saison de 17 matchs.



Tee Higgins a réussi huit attrapés pour 110 verges contre les Bills au cours de la semaine 9. (Katie Stratman / USA Today)

Personne ne s’attend à ce rythme, mais la réalité est que davantage d’équipes adopteront l’approche des Bills et concentreront toute leur attention sur l’arrêt de Chase. À ce stade, un Higgins sain et dominant serait le premier à profiter du déséquilibre de la couverture. De toute façon, il est également plus susceptible de se connecter sur des tirs profonds sur le terrain, de par la nature de son utilisation traditionnelle. Nous avons déjà vu ce spectacle. En 2021, lorsque la ligue a réagi à l’explosion de Chase sur la scène avec une attention particulière, Higgins s’est débarrassé des blessures du début de saison et du manque de production pour atteindre une moyenne de 92,3 verges par match au cours des huit derniers. Cela comprenait quatre des cinq matchs avec au moins 114 verges.

Chase sera toujours le point central, mais vous pouvez absolument sentir la montée en puissance de Higgins arriver.

(Photo du haut : Dylan Buell / Getty Images)

