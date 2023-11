Bengals News : Myles Murphy sera-t-il titulaire contre les Texans ?

Coups rapides : Ja’Marr de retour au déménagement ; La nouvelle approche de Jonah Williams et son ancien fan Orlando ; Les jeunes spécialistes des Bengals donnent un coup de pied

Si les Bengals Bol Pro Le quart-arrière Joe Burrow a été l’homme le mois dernier en tête de la NFL en termes de note de passeur et de pourcentage d’achèvement, alors qu’en est-il de son homme principal Ja’Marr Chase avec une moyenne de neuf attrapés par match en tête de la ligue au cours des cinq dernières semaines ?







Joe Burrow contre CJ Stroud met l’Ohio dans un état d’esprit élevé

Pas lorsque Joe Burrow des Bengals, le quart-arrière le plus en vogue de la NFL et leader de tous les temps en termes de pourcentage d’achèvement, s’oppose au Texans” CJ Stroud, qui vient de remporter le plus grand match qu’un quart-arrière recrue ait jamais disputé au cours de l’une des plus grandes saisons d’une recrue de la NFL.

Cinq choses à surveiller : Bengals contre Texans

Burrow mène la ligue en pourcentage de réussite (75,8) et en note de passeur (111,2) depuis la semaine 5. Il a réussi 70 % de ses passes lors de trois des quatre derniers matchs.

Ja’Marr Chase des Bengals limité, mais se prépare mentalement à jouer

“Dans ma tête, je joue, tu sais ce que je dis ?” » a déclaré Chase après l’entraînement de jeudi. “Donc jusqu’à nouvel ordre et toute autre chose, alors nous verrons.”

“Tout va dans le bon sens” pour Burrow, Bengals

“Vous devez dormir pour récupérer”, a déclaré Burrow. « Si vous voulez donner le meilleur de vous-même, vous devez dormir et laisser votre corps récupérer pour maximiser tout ce que vous pouvez retirer de votre athlétisme. Selon l’heure de la journée, j’ai une routine. Chaque jour, je me couche à une certaine heure.

Répartition du film des Bengals de Cincinnati : Myles Murphy affiche un potentiel, malgré des clichés limités

Ce choix a surpris certaines personnes qui pensaient que les Bengals s’attaqueraient à une position plus nécessaire comme l’ailier serré. Au lieu de cela, ils ont choisi celui qui avait le rang le plus élevé dans leur conseil d’administration. Ils ont adopté une vision/un investissement à long terme lors du choix de Murphy. Et avec Sam Hubbard incertain de jouer cette semaine, Murphy pourrait être propulsé dans un rôle de départ.

TJ Houshmandzadeh déclare que les Bengals de Cincinnati sont la meilleure équipe de l’AFC Nord

“Je dis les Bengals”, a déclaré Houshmandzadeh sur FS1. “Je ne vais pas discréditer ce que disent Lamar Jackson, Harbaugh et les Corbeaux de Baltimore nous l’avons fait et nous le faisons, mais je me connais et nous serions tous d’accord.

Les Bengals WR Tee Higgins devraient rater la semaine 10 en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, selon le rapport ; Ja’Marr Chase prévoit de jouer

Les Bengals de Cincinnati roulent, après avoir remporté quatre matchs consécutifs avant les matchs à domicile de dimanche contre les Texans de Houston. Mais le rythme des Bengals pourrait être ralenti, l’un de leurs receveurs vedettes étant probablement absent pour la semaine 10 et peut-être plus longtemps.

NFL QB Index, semaine 10 : CJ Stroud dépasse Joe Burrow et Trevor Lawrence

J’ai écrit la semaine dernière que les Bengals étaient de retour, et je le répète. Burrow a accès à chacune de ses capacités spéciales, et maintenant qu’il est redevenu son ancien et génial moi, l’offensive des Bengals a été débloquée.

Choix de la semaine 10 de la NFL : les 49ers arrivent à Jacksonville, tandis que les Bengals et les Ravens restent brûlants à domicile

Pourquoi Tom prend les Bengals : CJ Stroud ne pourrait pas être plus sexy. Bien sûr, on pourrait dire la même chose des Bengals, dont les notes moyennes en points marqués (26,5) et accordés (17) au cours de leur séquence de quatre victoires consécutives indiquent à quel point cette mission sera difficile pour Houston.

Prédictions de mi-saison du Super Bowl LVIII : huit équipes de la NFL sélectionnées pour remporter le trophée Lombardi à Las Vegas

À mi-parcours de la saison régulière 2023 de la NFL, nos analystes prédisent quelles équipes concourront pour – et remporteront – le trophée Lombardi à super Bowl LVIII le 11 février 2024, à Las Vegas.

Le WR des Vikings Justin Jefferson (ischio-jambiers) dit qu’il est au jour le jour et qu’il ne jouera pas à 80 ou 90 pour cent

“C’est un jour après l’autre. On ne peut pas vraiment fixer une date pour le moment”, a déclaré Jefferson à propos de sa blessure et de son rétablissement. “(Le personnel d’entraînement) a fait un travail phénoménal avec moi. S’assurer que je me sens bien. S’assurer que je fais le travail dont j’ai besoin, ainsi que la rééducation et le traitement dont j’ai besoin.”

