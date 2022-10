Bengals de Cincinnati contre Ravens de Baltimore – Shaw Local

Les Ravens de Baltimore tenteront d’obtenir leur première victoire à domicile de la saison dimanche soir lorsqu’ils accueilleront les Bengals de Cincinnati au M&T Bank Stadium de Baltimore.

Baltimore (2-2) avait une avance de 20-3 en première mi-temps sur les Bills de Buffalo dimanche dernier, mais a accordé 20 points sans réponse au cours des deux derniers quarts et demi et a perdu 23-20. L’entraîneur John Harbaugh a été critiqué après le match pour un appel sur le quatrième et le but à la ligne des 2 verges des Bills avec le match à égalité 20-20 et 4:15 au chronomètre. Au lieu de prendre le petit but sur le terrain et une avance de 23-20, les Ravens y sont allés et le quart Lamar Jackson a été intercepté. Les Bills ont parcouru le terrain et ont lancé un panier gagnant à la fin du temps imparti.

Cincinnati (2-2) a remporté deux matchs de suite, battant les Jets de New York 27-12 il y a deux semaines et marquant 13 points au quatrième quart pour dépasser les Dolphins de Miami 27-15 jeudi soir la semaine dernière. Le jeu de passes des Bengals commence à cliquer. Joe Burrow a lancé pour 287 verges et deux touchés contre les Dolphins. Le receveur large Tee Higgins a réussi sept attrapés pour 124 verges et un touché, et Ja’Marr Chase a réussi quatre attrapés pour 81 verges.

Césars Sportsbook répertorie les Ravens comme un favori de 3,5 points avec un over / under de 47,5.

Examinons de plus près les probabilités et les tendances : les Bengals de Cincinnati contre les Ravens de Baltimore

Heure/Télé : 19 h 20 dimanche, NBC

Écart de points (de Césars Sportsbook): Corbeaux -3.5

Ligne d’argent : Bengals +152, Corbeaux -179

Plus/moins : 47,5

Une analyse: Cette ligne a ouvert à Ravens -3,5 et est tombée à -3 pendant la majeure partie de la semaine avant de remonter à -3,5. L’indice de puissance du football d’ESPN donne aux Ravens 51% de chances de gagner, ce qui en fait essentiellement un tirage au sort.

Il s’agit d’un excellent match de quart-arrière avec deux joueurs passionnants et faciles à encourager. Burrow va éviter la précipitation et lancer le ballon partout sur le terrain contre une défense des Ravens qui ne peut pas arrêter la passe. Jackson va être une double menace et aura probablement au moins deux jeux au sol qui gagnent plus de 20 mètres et s’appuient sur l’ailier rapproché Mark Andrews dans le jeu de passes avec le receveur large Rashod Bateman indisponible.

L’année dernière, Cincinnati a été la première équipe à vraiment attaquer le secondaire des Ravens, et cela a fonctionné. Chase a incendié les Ravens pour 15 attrapés et 326 verges lors des deux matchs qu’ils ont disputés l’an dernier. Il va exploser pour un autre gros match, mais cela pourrait ne pas mener à une victoire. Cela donne l’impression que ce sera une affaire à haut score avec beaucoup de flux et de reflux. Prendre les Bengals et les points ou les plus semblent être les bons jeux ici.

Prédiction: Corbeaux 34, Bengals 31