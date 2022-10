Bengals de Cincinnati 17-19 Ravens de Baltimore: Justin Tucker lance le panier gagnant pour les Ravens à la fin du temps imparti | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Ravens de Baltimore de la semaine 5 de la saison NFL

Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Ravens de Baltimore de la semaine 5 de la saison NFL

Justin Tucker a lancé un panier de 43 verges, son quatrième coup de pied réussi du match, lors du dernier jeu du match pour mener les Ravens de Baltimore à une victoire spectaculaire et ultime contre les Bengals de Cincinnati dimanche soir.

Histoire du jeu

Avec leur victoire 19-16, les Ravens passent à 3-2 cette saison et revendiquent la possession exclusive de la première place de l’AFC Nord, tandis que Cincinnati revient à 2-3.

Le quart-arrière des Bengals, Joe Burrow, avait donné l’avantage à son équipe pour la première fois du match avec un plongeon d’un mètre avec un peu moins de deux minutes à faire, mais c’était assez de temps pour que Baltimore se dirige vers le champ de tir et prépare les choses pour Tucker, qui avait auparavant réussi à partir de 58 mètres avec un coup de pied au troisième quart.

Le vainqueur du match de Tucker n’était qu’un parcours de 43 verges et a prolongé sa séquence de 61 buts consécutifs réussis au quatrième quart et en prolongation.

Le quart-arrière des Ravens, Lamar Jackson, s’est débarrassé d’une passe de nuit difficile, menant habilement les Ravens sur le terrain lors du dernier trajet.

Baltimore a déjà perdu 21 et 17 points d’avance lors de ses deux derniers matchs à domicile cette saison, en perdant respectivement contre les Dolphins de Miami et les Bills de Buffalo. Ils ont gaspillé un avantage de 10 points dans celui-ci mais ont récupéré tardivement pour remporter la victoire.

La défense des Ravens a également réussi à garder le contrôle du receveur vedette de Burrow et Cincinnati, JaMarr Chase, et a réussi une position impressionnante au troisième quart, les gardant hors de la zone des buts lorsque les visiteurs étaient le premier et le but de la ligne de deux mètres. .

Les Bengals tiraient de l’arrière 13-10 lorsqu’ils ont raté cette occasion. Un autre but sur le terrain de Tucker a ensuite prolongé l’avance de Baltimore à six, avant que le défunt TD de Burrow ne pousse finalement les Bengals devant, seulement pour que le botteur des Ravens ait le dernier mot.

Plus tôt, en première mi-temps, Mark Andrews a marqué un touché de 11 verges pour mettre Baltimore 10-0, avant que son compatriote et ancien coéquipier Hayden Hurst ne tire le premier score de Cincinnati du match sur une prise de 19 verges plus tard dans le deuxième trimestre.

Leaders des statistiques

Bengals

Dépassement : Joe Burrow, 24/35, 217 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Joe Mixon, 14 courses, 78 verges

Réception: Hayden Hurst, six attrapés, 53 yards, 1 TD

JaMarr Chase, sept attrapés, 50 verges

corbeaux

Dépassement : Lamar Jackson, 19/32, 174 yards, 1 TD, 1 INT

Rushing: Lamar Jackson, 12 courses, 58 verges

JK Dobbins, huit courses, 44 verges

Réception: Mark Andrews, huit attrapés, 89 yards, 1 TD

Et après?

NFL en direct Vivre de

La cinquième semaine de la NFL se termine par un affrontement de rivalité AFC West alors que Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City (3-1) accueillent les Las Vegas Raiders (1-3) le Monday Night Football – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 du matin. les premières heures du mardi matin.

Quant aux Ravens, ils se rendront à New York le week-end prochain pour affronter une équipe brûlante des Giants (4-1) fraîchement sortie de leur victoire surprise contre les Packers de Green Bay à Londres dimanche. Les Bengals, quant à eux, sont également sur la route chez les Saints de la Nouvelle-Orléans (2-3) alors qu’ils cherchent à retrouver le chemin de la victoire. Les deux matchs auront lieu dimanche à 18h.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !