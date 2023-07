Bengals, 49ers, Eagles ? Quelles équipes de la NFL présentent les meilleurs meneurs de jeu

Dans un paysage NFL contemporain où le talent naturel est considéré comme l’une des qualités les plus cruciales pour les joueurs, il semble y avoir une augmentation notable de l’abondance d’individus hautement qualifiés dans toute la ligue.

En contemplant les mains vers le bas la plupart joueurs qualifiés de la NFL, le discours s’étend désormais même aux quarterbacks.

Emmanuel Acho et LeSean McCoy ont révélé quelles équipes de la NFL, selon eux, hébergent le plus de talents sur leur liste lors d’un récent épisode de « Speak ».

Allons-y !

5. Dauphins de Miami

Les principaux meneurs de jeu d’Acho : Jaylen Waddle et Tyreek Hill

Les pensées d’Acho : « Ces deux ont combiné plus de 3 000 verges collectivement. Ils ont combiné plus que de nombreux meneurs de jeu parmi les trois ou les quatre premiers de plusieurs équipes. »

4. Chargeurs de Los Angeles

Les principaux meneurs de jeu d’Acho : Mike Williams, Keenan Allen, Austin Ekeler et le choix de première ronde Cade Johnson hors de TCU

Les pensées d’Acho : « Les Chargers ont beaucoup de talent, et Justin Herbert va trouver un moyen de le maximiser. »

3. Seattle Seahawks

Les principaux meneurs de jeu d’Acho : Jackson Smith-Njigba

Les pensées d’Acho : « [Their] Le choix de premier tour de l’État de l’Ohio est un mec absolu, et c’est pourquoi Seattle est n ° 3 pour moi. «

2. Bengals de Cincinnati

Les principaux meneurs de jeu d’Acho : Joe Mixon, Tyler Boyd, Tee Higgins et Ja’Marr Chase

Les pensées d’Acho : « Les Bengals de Cincinnati ont du talent partout, y compris Joe Burrow. C’est pourquoi je les ai à [No. 2]. »

1. 49ers de San Francisco

Les principaux meneurs de jeu d’Acho : Brandon Aiyuk, Deebo Samuel, George Kittle et Christian McCaffrey

Les pensées d’Acho : « Cette équipe en attaque est jonchée de tous les pros. Je n’ai même pas mentionné, ils ont le meilleur arrière du jeu en ce moment. »

McCoy était d’accord avec les quatrième et cinquième sélections d’Acho, mais a choisi un top trois différent, plaçant les Bengals devant les autres, suivis des Eagles de Philadelphie deuxième, puis des Niners.

« J’ai mis les Bengals [at] N ° 1 parce que j’ai vu tous les joueurs que vous avez mentionnés s’occuper « , a déclaré McCoy. « Ils ont des receveurs de 1 000 verges et un porteur de ballon de 1 000 verges.

« Les Eagles ont un top cinq serré [and] un receveur large de calibre trois parmi les meilleurs dans AJ Brown. »

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore