A un mois de moins de 100 ans, Bhabatarini Samanta a dû affronter les ennemis les plus meurtriers sur le chemin de son éternité: la coronavirus. Et elle a réussi à prendre le dessus, à la fois médecins et proches.

Samanta, à 99 ans et 11 mois, a été admis dans un COVID-19[feminine hôpital de la région de Fuleswar le 24 novembre avec fièvre et problèmes respiratoires.

Subhasis Mitra, la directrice de l’hôpital, a déclaré qu’elle avait de nombreuses complications et qu’une équipe médicale devrait être mise en place pour évaluer son état de santé.

Avec du temps et des soins, elle a commencé à se rétablir. Nous sommes ravis d’avoir pu la libérer de COVID-19[feminine et renvoyez-la à la maison à temps pour le 100e anniversaire, qui n’est qu’à quelques jours », a-t-il dit.

En guise d’adieu à la femme âgée, des médecins, des infirmières et d’autres membres du personnel de l’hôpital ont chanté des chansons, lui ont offert des fleurs et des bonbons avant de monter dans une ambulance pour partir samedi.

Mitra a également déclaré que jusqu’à présent, environ 4000 COVID-19[feminine les patients ont été hospitalisés et 3 700 d’entre eux se sont rétablis.

Un incident similaire a été signalé aux États-Unis la semaine dernière.

Un homme de l’Alabama qui a réparé des trains endommagés par les bombes en France pendant la Seconde Guerre mondiale, récupéré d’un combat avec COVID-19[feminine à temps pour célébrer jeudi son 104e anniversaire. Le major Wooten était physiquement épuisé et mentalement un peu flou après avoir combattu le nouveau coronavirus mais semble être en voie de guérison, a déclaré sa petite-fille Holley Wooten McDonald.

« Je suis juste reconnaissant qu’ils aient pu le traiter si rapidement et que nous ayons pu le faire tester », a déclaré McDonald, ajoutant: « C’est incroyable qu’un homme de 104 ans ait survécu au COVID. »

L’hôpital Madison a partagé une vidéo de Wooten portant un masque facial et agitant la main pendant que les travailleurs chantaient « Joyeux anniversaire chère Pop Pop » lorsqu’il a été renvoyé d’un fauteuil roulant décoré de ballons mardi, deux jours avant son anniversaire réel.

McDonald a déclaré que son grand-père, qui a servi en tant que membre privé de première classe dans l’armée avant de poursuivre une carrière d’après-guerre avec US Steel à Birmingham, a été testé positif pour COVID-19[feminine le 23 novembre après que sa mère – sa fille – ait contracté la maladie.

Il a reçu une perfusion intraveineuse du bamlanivimab, une thérapie par anticorps monoclonaux nouvellement approuvée, mais a été physiquement drainé le lendemain et a dû être transporté à l’hôpital en ambulance la veille de Thanksgiving, a-t-elle déclaré.

(Avec la contribution de PTI)