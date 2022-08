Bengal Warriors, Bengaluru Bulls et Dabang Delhi KC partagent leurs réflexions avant les enchères de la Pro Kabaddi League

La ligue Vivo Pro Kabaddi (PKL) organisera la très attendue vente aux enchères des joueurs de la saison 9 les 5 et 6 août 2022 à Mumbai. Les 12 équipes travaillent actuellement sur leur stratégie d’enchères de joueurs et sont impatientes de constituer des équipes solides pour la saison 9 à venir.

S’exprimant avant les enchères des joueurs, Sandip Tarkas (PDG, Bengal Warriors) a déclaré: «Chaque enchère demande beaucoup de préparation et cette fois n’est pas différente. Nous attendons avec impatience les enchères. Comme chaque équipe, nous voulons nous aussi constituer une combinaison solide à travers les enchères, et affinons nos stratégies pour la même chose dans les semaines précédant les enchères. Nous sommes impatients de trouver de nouvelles stars qui mettront le feu à cette vente aux enchères et créeront suffisamment d’excitation pour les fans ! »

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Pendant ce temps, Kirthi Muralikrishnan (PDG, Bengaluru Bulls) a déclaré: «Les enchères de joueurs sont le moment le plus important pour toute équipe car c’est la seule chance de former l’équipe la plus forte possible pour la vivo Pro Kabaddi League. Nous avons quelques joueurs en tête que nous voulons acquérir et nous pensons que nous serons en mesure de construire une équipe formidable pour la saison à venir.”

Vérifier: Couverture en direct de la quatrième journée des Jeux du Commonwealth

Le directeur de Dabang Delhi KC, Durganath Wagle, a déclaré: «Ce seront des enchères de joueurs très intéressantes car pour la première fois, il y aura également de jeunes joueurs des Khelo India University Games 2021 dans le pool d’enchères. La Ligue VIVO Pro Kabaddi a toujours fourni une plate-forme aux jeunes joueurs pour atteindre les étoiles et nous espérons acquérir beaucoup de jeunes cette saison qui, nous l’espérons, seront l’avenir pour nous.

vivo PKL Player Auction sera diffusé EN DIRECT le 5 août à 18h30 sur Star Sports Network et Disney+ Hotstar.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : Laura Kenny exhorte les organisateurs à améliorer les mesures de sécurité après le crash de Matt Walls

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici