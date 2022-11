Bengal CM Mamata Banerjee présente ses condoléances à la mort de l’acteur Aindrila Sharma et déclare: “Je suis profondément attristé”

Le ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, a présenté ses condoléances à la mort de l’actrice bengali Aindrila Sharma, décédée dimanche à l’âge de 24 ans. a respiré pour la dernière fois à Howrah aujourd’hui. La jeune actrice prometteuse n’avait que 24 ans.

Aindrila, décédée après avoir subi plusieurs arrêts cardiaques la nuit dernière, avait reçu cette année le prix Tele Samman dans la catégorie Outstanding Comeback du gouvernement du Bengale occidental. Survivante du cancer, elle avait récemment fait son grand retour dans l’industrie, ont déclaré les médias. a dit.

Dans un tweet faisant part de ses condoléances à la mort d’Aindrila, le CM a déclaré : “Profondément attristé par le décès prématuré de notre jeune artiste Aindrila Sharma. La talentueuse actrice a remporté plusieurs distinctions, dont le prix Tele Samman. Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses fans et ses amis. Je priez pour qu’ils trouvent du courage en cette heure de deuil.”





Pour les non-initiés, l’acteur bengali Aindrila Sharma est décédé dimanche à l’âge de 24 ans après avoir subi de multiples arrêts cardiaques samedi soir. Survivante du cancer, qui a vaincu la maladie à deux reprises et est retournée dans le showbiz, Aindrila a rendu son dernier souffle dans un hôpital privé de Howrah.

Le 1er novembre, l’acteur aurait subi un accident vasculaire cérébral et a été transporté d’urgence à l’hôpital où elle a été mise sous assistance respiratoire. Aindrila avait reçu le prix Tele Samman dans la catégorie Outstanding Comeback par le gouvernement du Bengale occidental cette année. Ses séries télévisées notables comprennent Jhumur, Mahapeeth Tarapeeth, Jeeban Jyoti, Jeeban Katha et Jeonkaathi, entre autres. Elle a également joué dans quelques films. Dès que la nouvelle de la mort d’Aindrila a été annoncée, ses fans ont été dévastés et ont partagé leurs condoléances dans la boîte de commentaires de ses publications Instagram.

Un utilisateur a écrit : “Repose en paix. itne kam umar main..” Une autre personne a écrit en bengali : “Je ne sais pas s’il existe une chose telle que la réincarnation. Si c’est le cas, j’aimerais vous revoir heureux, libre de la maladie.” Une troisième personne a partagé : “Repose en paix… La vie est imprévisible.” (Avec les entrées de l’ANI)