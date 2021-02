Benfica vs Arsenal – Rapport de match de football – 18 février 2021

Le but de Bukayo Saka a donné à Arsenal un but utile à l’extérieur lors d’un match nul 1-1 contre Benfica lors de leur huitième de finale aller de la Ligue Europa jeudi.

En raison des restrictions de voyage dues au COVID-19, ce match a eu lieu à Rome bien que la partie portugaise ait été l’hôte désigné.

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, aurait dû donner à Arsenal la tête dans une première mi-temps qui s’est soldée par un but sans but alors qu’il tirait inexplicablement au large face à une chance en or de près.

L’équipe de Mikel Arteta semblait pouvoir être obligée de payer pour ce manquement lorsque Benfica prit l’avantage à la 55e minute après que Pizzi eut converti un penalty accordé à la suite d’un handball d’Emile Smith-Rowe d’Arsenal.

Mais les visiteurs étaient à niveau en moins de deux minutes alors que Saka se convertissait de près à la suite d’un superbe ballon de Cedric Soares.

Les deux équipes semblaient se contenter du match nul avec peu d’intention offensive et peu de tirs de l’une ou l’autre équipe de quelque note que ce soit.

« Je pense que nous avons été très dominants, nous avons créé de grandes chances et en Europe, quand vous avez cela loin de chez vous, vous devez être plus impitoyable. Je pense que nous pourrions être dans une bien meilleure position », a déclaré Arteta après le match.

Saka a déclaré qu’il pensait qu’Arsenal avait fait assez pour gagner le match. Il a déclaré à BT Sport: « Nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous avons dominé tout le match. Ils ont eu une pénalité chanceuse que je ne pense pas. Nous avons dû bien réagir.

« Nous avons récupéré un but et aurions pu continuer à le gagner. Ce n’est pas le pire résultat, nous avons obtenu un but à l’extérieur. C’était un bon inter-jeu. [for the goal]. Nous avons réussi à changer de ballon et c’était une bonne finition par moi-même donc je suis content du but.

«J’ai l’impression que je m’améliore à chaque match. J’essaie d’impressionner, j’essaie d’apprendre et d’écouter le boss parce qu’il donne de bons conseils. Je suis reconnaissant d’avoir une bonne équipe et une bonne famille autour de moi. Je veux juste pour continuer à progresser.

« Il s’agit de gérer le match. L’année dernière, lorsque nous sommes allés à l’Olympiakos, nous avons concédé un but idiot. Nous ne pouvons pas nous tromper parce que si nous le faisons, nous nous rendrons la tâche difficile. »

Le match retour, avec Arsenal sera l’équipe locale, aura lieu à Athènes le 4 mars.