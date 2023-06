Benfica vise à signer Taty Castellanos du NYCFC

Benfica est sur le point de recruter l’attaquant argentin Taty Castellanos du New York City FC de la MLS, selon les informations du média espagnol Mundo Deportivo. Le joueur de 24 ans a connu une excellente saison en prêt à Gérone, marquant 14 buts en 37 apparitions, guidant le club vers une respectable dixième place au classement de la Liga.

Cependant, Gérone est désormais sur le point de rater l’obtention d’un transfert permanent pour le joueur car il est sur le point de rejoindre Benfica, l’équipe portugaise déclenchant sa clause de libération de 15 millions d’euros à New York.

West Ham, Séville et Benfica intéressés par Taty Castellanos

Auparavant, le respectable journaliste de transfert Cesar Luis Merlo avait affirmé que West Ham et Séville étaient intéressés par l’attaquant qui souhaite désormais exercer son métier en Europe.

Le rapport de Mundo Deportivo affirme que l’âge de Castellanos a attiré l’intérêt de Benfica, car le joueur de 24 ans apporte une valeur de vente dans quelques années. Le rapport affirme également que l’attaquant se rendra au Portugal dans les prochains jours.

CNN Portugal a également affirmé que Benfica était en négociations avancées pour s’assurer les services de Castellanos.

L’Argentin est devenu célèbre lorsqu’il a marqué quatre buts contre le Real Madrid en Liga plus tôt cette saison, aidant Gérone à battre les Los Blancos 4-2 lors de la rencontre. Il a le sens du but, est doué pour tenir le ballon dans le dernier tiers et est également habile dans les airs, apportant toutes les qualités d’un attaquant dont Benfica bénéficiera alors qu’il vise à défendre son titre de champion la saison prochaine. .

Le gain de Benfica serait certainement un coup dur pour la ville de New York, alors qu’un autre joueur à son meilleur était destiné à quitter la MLS pour les pâturages plus verts de l’Europe. Fait intéressant, Castellanos a marqué quatre buts contre le Real Salt Lake en avril 2022.

Le vainqueur de la MLS Golden Boot 2021 n’a pas encore joué pour l’équipe nationale, mais compte tenu de ses exploits de la saison dernière, il frappera sûrement à la porte pour les champions en titre de la Coupe du monde.

Photo : IMAGO / Pressinphoto