Benfica “sous enquête pour trucage de matchs”

Le club portugais de Benfica fait l’objet d’une enquête pour trucage de matchs après que des courriers piratés ont été révélés aux procureurs entre 2016 et 2020.

Selon un rapport du Daily Mail, citant des agences portugaises, les dirigeants actuels de la Primeira Liga, les membres du conseil d’administration de Benfica étant impliqués.

Le président de Benfica, Luis Filipe Vieira, a fait l’objet d’une enquête il y a un an et demi et a été contraint de démissionner et arrêté pour évasion fiscale, fraude aggravée, faux et blanchiment d’argent.

Le ministère public portugais a déclaré dans un communiqué à l’époque qu’il enquêtait sur “des transactions et des financements totalisant plus de 100 millions d’euros (118 millions de dollars), qui pourraient avoir entraîné de lourdes pertes pour l’État et certaines entreprises”.

L’enquête remonterait à 2014 et les infractions possibles incluent “l’abus de confiance, la fraude aggravée, la contrefaçon, la fraude fiscale et le blanchiment d’argent”, ajoute le communiqué.

Rui Costa, ancien de Benfica, de l’AC Milan et du Portugal, devenu vice-président en 2020 et a pris en charge la direction générale lorsque Vieira a démissionné, est également impliqué dans l’enquête, selon des informations.

L’enquête allègue que Benfica a bénéficié de résultats frauduleux au cours de cette période 2016-2020, selon le Daily Mail.

“Compte tenu des nouvelles rendues publiques aujourd’hui, Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirme avoir comparu devant le tribunal le 3 janvier, ainsi que, entre autres, les membres du conseil d’administration de 2016 à 2020 et qui sont actuellement en bureau », lit-on dans un communiqué de Benfica, reconnaissant l’enquête.

« Benfica SAD ne commentera pas davantage car le procès est sous secret judiciaire. Benfica exprime sa volonté totale de collaborer avec les autorités compétentes, comme cela s’est toujours produit jusqu’à présent », a-t-il ajouté.

