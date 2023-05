Benfica, Porto et les bureaux du Sporting perquisitionnés dans le cadre d’une enquête sur la corruption

Les procureurs et les autorités fiscales portugaises enquêtant sur 58 millions d’euros (62,9 millions de dollars) de paiements illégaux liés à des accords de transfert ont effectué mercredi 60 perquisitions principalement à Lisbonne et à Porto, notamment dans les bureaux des principaux clubs Benfica, FC Porto et Sporting CP.

Le parquet de la Direction centrale d’investigation et d’action pénale (DCIAP) a indiqué que les perquisitions avaient été menées dans des locaux commerciaux, notamment des cabinets d’avocats et de comptables, ainsi qu’à des domiciles.

« Les enquêtes enquêtent sur les délits présumés de fraude fiscale, de fraude à la sécurité sociale et de blanchiment d’argent liés à la signature ou au renouvellement de contrats de travail sportifs, au paiement de commissions et aux circuits financiers impliquant des intermédiaires dans ces entreprises, ainsi qu’à l’utilisation de droits à l’image, », a déclaré le parquet dans un communiqué, ajoutant que les enquêtes portaient sur des événements entre 2014 et 2022 et avaient « un fort impact international ».

« Il y a des indications de délits à but lucratif dans l’acquisition d’actifs, contre l’administration fiscale et la sécurité sociale qui sont évalués à plus de 58 millions d’euros », a-t-il déclaré.

Les clubs ont confirmé que leurs bureaux avaient été perquisitionnés et ont déclaré qu’ils collaboraient avec les autorités.

Les raids faisaient partie d’une vaste enquête appelée « Offside » qui a débuté en 2015 après des alertes du système bancaire portugais concernant des transactions suspectes de plusieurs millions d’euros.

Plus de 100 perquisitions ont été effectuées dans des bureaux, des résidences et des clubs de soccer au cours des dernières années.

Luis Filipe Vieira a démissionné de son poste de président du club de Lisbonne Benfica en 2021 après avoir été détenu dans le cadre d’une enquête sur des allégations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.