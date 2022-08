Benfica, Porto, Ajax, Lille, FC Salzbourg ? Quels clubs font le plus de profit dans le mercato ?

Qu’on le veuille ou non, le football est une entreprise et une partie de chaque entreprise consiste à gagner de l’argent. Certains clubs en Europe sont meilleurs que d’autres en ce qui concerne le marché des transferts, tandis que certains sont dans une ligue complètement différente.

Bénéfice depuis 2010-11 (via Transfermarkt) club DEHORS DANS Profit Benfica 566,3 M€ 1,3 Md€ 690,6 M€ FCPorto 497,5 M€ 950,2 M€ 452,7 M€ Lille 359,3 M€ 755,8 M€ 396,5 M€ Ajax 407,5 M€ 803,2 M€ 395,6 M€ Salzbourg 197,6 M€ 540,1 M€ 342,5 M€ Sportif 323,9 M€ 594,6 M€ 270,7 M€ Udinese 308,5 M€ 567,7 M€ 259,2 M€ Lyon 416,3 M€ 659,7 M€ 243,4 M€ Braga 80,7 M€ 295,6 M€ 214,9 M€ Gênes 467,9 M€ 665,1 M€ 197,3 M€

Depuis 2010, nous avons examiné certaines des meilleures équipes lorsqu’il s’agit de tirer profit des départs de leurs joueurs. Habituellement, cela signifie faire venir un inconnu pour des frais de transfert bon marché, les développer, les déplacer pour beaucoup plus, puis recommencer le cycle.

Bien qu’il soit possible de faire des profits sur une star de classe mondiale comme Neymar – que Barcelone a signé pour 88 millions d’euros de Santos en 2013 et a rejoint le Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros quatre ans plus tard – la majorité des transactions réussies pour les clubs concernent des joueurs moins connus. Et – alerte spoiler – les grands clubs ne sont généralement pas ceux qui en profitent à court terme car ils sont obligés de payer plus pour atteindre leurs objectifs.

Ici, via Marché de transfertest une liste de ces équipes qui ont connu un grand succès en réalisant un profit sur les échanges de joueurs sur le marché des transferts au cours des 12 dernières années.

L’attaquant de Benfica, Darwin Nunez, a déménagé à Liverpool cet été. Pedro Fiaza/NurPhoto via Getty Images

BENFICA

Arrivée record : 34 M€ – Darwin Nunez (UD Almeria)

Départ record : 75 M€ -Darwin Nunez (Liverpool)

Benfica est le club le plus soutenu au Portugal – il compte sept titres depuis 2000-01 et un record de 37 au total – et a généré plus d’un milliard d’euros de revenus de transfert au cours des deux dernières décennies.

Le plan de transfert de Benfica ne diffère pas trop de celui de ses rivaux le FC Porto (voir ci-dessous), mais c’est leur académie de haut niveau qui, sous la direction de certains des meilleurs entraîneurs de jeunes en Europe, a produit certains des meilleurs jeunes joueurs depuis des décennies. Le transfert de Joao Felix à l’Atletico Madrid pour 126 millions d’euros et Rubén Dias à Manchester City pour 68 millions d’euros sont les joyaux de la couronne, mais Benfica dispose également d’un excellent réseau de scouts en Argentine et au Brésil qui leur a permis de faire venir des joueurs comme David Luiz, Angel Di Maria et Pablo Aimar à travers le club pour des frais minimes.

En général, les clubs portugais bénéficient d’un climat, d’une culture et d’un style de football pas très éloignés de l’Amérique du Sud, ce qui permet une transition en douceur pour les joueurs traversant l’Atlantique pour la première fois. Être une équipe de premier plan dans un pays relativement modeste en termes de salaires (avec peu de restrictions sur la signature de joueurs étrangers) permet également à Benfica d’offrir des salaires aux joueurs étrangers à des conditions nettement inférieures à celles, par exemple, auxquelles un talent brésilien s’attendrait dans un club d’une stature similaire. en Italie ou en Allemagne.

Pourtant, ils sont également doués pour développer les talents de petits pays européens comme la Serbie, la Slovénie et la Suède. Nemanja Mátic (5 M€ de Chelsea, puis revenu au club pour 25 M€ trois ans plus tard), Jan Oblak (4 M € du NK Olimpija, avant un transfert de 16 M € à l’Atletico Madrid) et Victor Lindeloff (une perspective d’académie qui a réalisé un bénéfice de 35 millions d’euros lors de sa signature par Man United.) Plus récemment, la capacité de Benfica à repérer le talent de Darwin Nunez du côté espagnol d’Almeria leur a permis de réaliser un bénéfice de 41 millions d’euros en deux ans lorsqu’il a déménagé à Liverpool pour 75 millions d’euros ce été.

Un atout majeur est également la capacité de Benfica à se positionner comme un club “boutique” (il en va de même pour le FC Porto) qui entre et sort presque exclusivement des transactions de transfert à leurs conditions uniquement.

Fabio Vieira était l’un des joyaux de l’académie du FC Porto avant de rejoindre Arsenal. José Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images

FC PORTO

Arrivée record : 20 M€ – David Carmo (Braga), Oliver Torres (Atlético Madrid), Giannelli Imbula (Marseille)

Départ record : 50 M€ – Eder Militão (Real Madrid)

Avec un succès national quasi constant – 12 titres depuis 2000-01, bien que dans une ligue avec peu de véritables concurrents – et un football régulier en Ligue des champions, les champions portugais sont depuis longtemps une machine bien huilée pour des opérations de transfert rentables.

Dirigé par le président de longue date Jorge Nuno Pinto da Costa, qui a célébré le 40e anniversaire de son mandat plus tôt cette année, Porto est un acteur majeur sur le marché des transferts depuis la signature de Chelsea. Ricardo Carvalho et Paulo Ferreira pour un total de 50 millions d’euros en 2004. Avec Pinto da Costa offrant stabilité et fidélité au modèle du club consistant à signer à moindre coût, à développer, à évoluer et à réinvestir, Porto a utilisé au maximum sa capacité à choisir d’excellents entraîneurs principaux, mais il C’est leur réseau de scouts qui impressionne vraiment. Partout où l’on s’aventure sur le circuit du scoutisme, un représentant de Porto semble être présent et le club a des liens particulièrement forts avec l’Amérique du Sud.

Porto a utilisé cette relation pour attirer des joueurs comme l’attaquant Radamel Falcão de River Plate pour 5,5 millions d’euros (réalisant un bénéfice de 34,5 millions d’euros le transférant à l’Atletico Madrid), le défenseur Eder Militao de Sao Paulo pour 7 millions d’euros (un bénéfice de 43 millions d’euros du Real Madrid en un an) et, plus récemment, l’ailier Luis Díaz pour 7 millions d’euros du Junior FC (un bénéfice de 40 millions d’euros de Liverpool deux ans plus tard.)

Porto n’a jamais dépensé plus de 20 millions d’euros et a été intelligent lorsqu’il s’agit de faire des affaires sur de nouveaux marchés qui sont venus et disparus, par exemple : Hulk et Bruno Alves a déménagé du côté russe du Zenit St Petersburg pour un total de 62 millions d’euros, ce qui était une énorme aubaine pour le début des années 2010. Ils ont aussi une académie fantastique, comme le montre le fait Vitinha (PSG), Fabio Viera (Arsenal) et Fabio Silva (Wolves) ont tous rapporté 116 millions d’euros.

Frenkie de Jong a fait un énorme profit à l’Ajax lorsqu’il a déménagé à Barcelone en 2019. Getty

AJAX

Arrivée record : 31,3 M€ – Steven Bergwijn (Tottenham)

Départ record : 86 M€ – Frenkie de Jong (Barcelone)

Ayant régné sur l’une des académies les plus prestigieuses du football européen pendant des décennies, le club néerlandais jouit toujours de la position d’être aussi proche que possible de l’archétype d’un club axé sur l’idéologie. Le résultat d’années de travail stratégique, de principes et d’une méthodologie communément partagés ancrés du développement des jeunes au niveau senior, l’Ajax a fourni des footballeurs de classe mondiale qui ont joué des rôles clés dans certains des meilleurs clubs du monde.

Les critiques pourraient prétendre qu’un joueur de l’Ajax n’est peut-être pas très adaptable ou est trop préoccupé par l’aspect esthétique du jeu, mais il n’y a aucun doute sur sa qualité. Les dirigeants de certains des principaux clubs européens semblent certainement d’accord, car l’Ajax a récupéré 112 millions d’euros auprès des joueurs partants cet été : Lisandro Martinez (Man United), Sébastien Haller (Borussia Dortmund,) Ryan Gravenberch (Bayern Munich) et Nicolas Tagliafico (Lyon.)

De Jong (86 M€ à Barcelone), Matthijs de Ligt (85 M€ à la Juventus) et Donny van de Beek (39 millions d’euros pour Man United) étaient les joyaux de la couronne académique de ces dernières années, mais l’Ajax a également montré qu’il pouvait signer avec d’autres clubs, en particulier aux Pays-Bas également : Luis SuarezLe transfert de 7,5 millions d’euros de Groningen leur a fait gagner 15 millions d’euros avec son transfert à Liverpool, tandis que Hakim Ziyech a été signé du FC Twente pour 11 millions d’euros et a rejoint Chelsea pour 44 millions d’euros.

En raison de restrictions plus strictes concernant l’enregistrement de joueurs non européens aux Pays-Bas, l’Ajax peut ne pas représenter la rampe de lancement idéale pour les joueurs étrangers (bien que la Colombie Davinson Sanchezl’Argentin Martinez et le Brésilien Anthony ont connu le succès après leur arrivée en tant que recrues plutôt discrètes), mais le club continuera d’attirer massivement les meilleurs talents européens.

Lille a bien fait de signer Victor Osimhen pour si peu avant que Napoli ne s’abatte. Maurizio Lagana/Getty Images

LILLE

Arrivée record : 27 M€ – Jonathan David (KAA Gand)

Départ record : 80 M€ – Nicolas Pépé (Arsenal)

Sans doute le meilleur fournisseur de talents sous-estimés de la Ligue 1 à la Premier League au cours de la dernière décennie (pensez Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy à Newcastle ; Idrissa Gueye et Anouar El Ghazi à Aston Villa), Lille est récemment devenue une arène pour les transferts de joueurs haut de gamme, aidée par sa campagne victorieuse en 2020-21.

Bien que le transfert de 80 millions d’euros de Pepe à Arsenal en 2019 soit leur revenu de transfert record, le paiement a été réparti sur son contrat de cinq ans et sans doute un accord plus médiatisé est intervenu lorsque l’attaquant nigérian Victor Osimhen a obtenu un transfert de 75 millions d’euros à Naples depuis le RSC Charleroi pour 22,4 millions d’euros la même année.

Les choses se sont poursuivies dans la même veine cet été, puisque 100 millions d’euros ont été levés grâce à des transactions telles que : Sven Botman (37 M€ à Newcastle), Amadou Onana (36 M€ à Everton), Renato Sanches (15 M€ au PSG) et Zeki Celik 7 millions d’euros à la Roma.) Alors qu’une grande partie du mérite du succès sportif et de transfert du club revient aux principaux architectes de leur succès en Ligue 1 – l’entraîneur-chef Christophe Galtier et le directeur sportif Luis Campos (maintenant réunis au Paris Saint-Germain) – – Lille a toujours été une destination très visitée pour les scouts itinérants en raison de la proximité géographique de la capitale Paris, de l’Angleterre (un trajet en train plus court qu’un match de football) et des pays européens voisins.

Lille a réussi à conserver de bonnes relations avec les clubs de Premier League via des transactions ou des agents antérieurs et, de manière plutôt impressionnante, est resté compétitif pendant ce qui semble être des périodes interminables de transition et de turbulences dans les salles de conférence (le club a changé de mains à la suite de l’effondrement de la Ligue 1 contrat média il y a deux ans.)

Botman remplaçant Gabriel lié à Arsenal et Jonathan David prenant le relais d’Osimhen – les deux se révélant essentiels dans la campagne victorieuse du club au cours de leurs premières saisons – donne une idée de la façon dont un club peut rester compétitif même lorsqu’il se déplace souvent sur son étoile joueurs pour un profit.

Erling Haaland fait partie des nombreuses jeunes stars à avoir brillé au FC Salzbourg. David Geieregger/SEPA.Media/Getty Images

FC SALZBOURG

Arrivée record : 13 M€ – Lucas Gourna-Douath (Saint Etienne)

Départ record : 32,9 M€ – Brenden Aaronson (Leds)

Autrefois le point de départ de ce qui est désormais un réseau mondial de clubs sous l’égide de Red Bull – dont le RB Leipzig représente le sommet de la pyramide – les champions autrichiens ont excellé sur le marché des transferts au cours des 10 dernières années. Ils ont vu arriver un nombre remarquable de jeunes joueurs de haut niveau cherchant à trouver leurs marques dans l’environnement sportif relativement doux de la ligue autrichienne avant de passer à de plus grandes choses.

Aaronson (32,9 M€ à Leeds), Erling Haaland (20 M€ à Dortmund), Karim Adeyemi (30 M€ à Dortmund), Patson Daka (30 M€ à Leicester), Sadio Mané (23 M€ à Southampton), Enock Mwepu (23 millions d’euros pour Brighton), pour n’en citer que quelques-uns, sont la preuve évidente que l’équipe de dépistage du club est de premier ordre si l’on considère les frais minimes pour lesquels ils ont été signés. C’est incroyable que 13 millions d’euros soient toujours leur record.

Toute l’équipe de recrutement de RB est gérée selon des principes clairs de ce qui représente la composition d’une recrue idéale : force physique, rythme et puissance explosifs, endurance adaptée au pressing et style de jeu agressif, qui figurent tous en bonne place sur la liste de contrôle pour affiner la recherche de vedettes potentielles.

Avoir Leipzig comme club affilié dans les échelons supérieurs de la Bundesliga allemande est également un atout majeur pour les signatures potentielles. Depuis 2010, plus de 20 joueurs ont emprunté cette voie bien tracée, notamment : Naby Keïta (30 M€), Dominik Szoboszlai (22 M€), Amadou Haïdara (19 M€), Dayot Upamecano (18,5 M€) et, plus récemment, attaquant de 24 M€ Benjamin Sesko. Salzbourg n’est peut-être pas celui qui a fait le gros profit lorsque Leipzig les a transférés dans de plus grands clubs, mais l’équipe autrichienne a bien fait de les nourrir de talent et en a certainement profité. Ils sont désormais une destination de scoutisme privilégiée pour les clubs qui aspirent à jouer une marque de football similaire.