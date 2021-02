Benfica peut-il rester une des principales sources de talents pour la Premier League et au-delà tout en essayant de gagner des titres?

Alors que Benfica se prépare pour ses 32 matches de Ligue Europa contre Arsenal, le club est confronté à une question d’un milliard de dollars: peuvent-ils continuer à générer d’énormes revenus grâce aux ventes de joueurs tout en mettant fin à une attente de 59 ans pour le succès européen?

Le Campus Benfica du club possède un record remarquable pour la production des meilleurs talents. En novembre 2020, le Centre international d’études sportives (CIES) leur a décerné le score le plus élevé pour une installation d’académie dans les 31 meilleures ligues européennes, en tenant compte du nombre de joueurs formés, de leur âge et du niveau sportif qu’ils ont atteint. L’Ajax était deuxième, Barcelone troisième.

La liste des stars produites sur leur site de 19 hectares à Quinta da Trindade, à une demi-heure de route sur le Tage depuis le centre-ville de Lisbonne, au fil des ans est vraiment stupéfiante. Manchester City abrite quatre diplômés: Ruben Dias, Bernardo Silva, Ederson et Joao Cancelo. Victor Lindelof est maintenant à Manchester United, Nelson Semedo joue pour Wolverhampton Wanderers, Goncalo Guedes à Valence, Andre Gomes à Everton.

Les données du site Web Transfermarkt suggèrent que Benfica est le seul club à générer plus d’un milliard de livres de ventes depuis 2009, un chiffre stupéfiant comprenant le quatrième frais de transfert le plus élevé de tous les temps: le transfert de 114 millions de livres sterling de Joao Felix à l’Atletico Madrid en juillet 2019. compenser les pertes d’une année à l’autre, Benfica a attaqué le Brésil pour trois signatures estivales – l’arrière droit Gilberto, le milieu de terrain Pedrinho et l’attaquant Everton – qui pourraient éventuellement être les prochains joueurs vendus à de plus grands clubs, mais l’accent demeure. sur le développement des jeunes.

Le Benfica reste une centrale électrique du football portugais, le plus récent de ses 37 titres de champion ayant eu lieu il y a à peine deux ans, mais sur la scène internationale, il n’a pas réussi à ajouter aux succès consécutifs de la Coupe d’Europe du début des années 1960. La quête pour mettre fin à cette sécheresse reprend cette semaine alors que Benfica affrontera Arsenal lors du match aller de son dernier match de 32 en Ligue Europa.

C’est, inévitablement, aussi l’occasion de présenter leur dernier lot de talents à un public plus large, les meilleurs clubs envahissant toujours l’académie du club pour la prochaine grande chose. Concilier les désirs de réussite sportive et financière n’est jamais facile, mais dans une interview exclusive avec ESPN, le directeur général du campus de Benfica, Pedro Mil-Homens, explique pourquoi l’histoire de Dias est un exemple du résultat idéal de l’académie. Dias, 23 ans, était le dernier grand nom à quitter Benfica, rejoignant City dans le cadre d’un contrat de 65 millions de livres sterling l’été dernier, se terminant plus d’une décennie sur le campus de Benfica.

« Nous avons une mission dans notre académie et c’est de produire des joueurs pour le plus haut niveau compétitif, si possible capables de jouer pour notre première équipe », a déclaré Mil-Homens. «Nous appartenons à un pays où nous produisons des joueurs, nous vendons des joueurs. Nous ne sommes pas dans un pays avec une économie qui peut retenir les meilleurs pendant de nombreuses années parce que les chiffres du budget, les droits télévisuels comptent beaucoup. Les cinq grands les ligues – Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne – ont un pouvoir énorme en termes d’achat de jeunes joueurs. Dans notre cas, les grands clubs approchent lorsque nos joueurs atteignent la première équipe et nous devons vivre avec cela. Telle est la vie .

Benfica a terminé deuxième au Portugal la saison dernière et, bien qu’ils soient encore en train de trouver une forme au niveau national, ils peuvent causer des problèmes à Arsenal en Ligue Europa. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images

« Ruben est un très bon exemple. Si nous pouvions reproduire le parcours de Ruben Dias, ce serait très satisfaisant. Il est venu avec nous pendant 11 ans. Il a rejoint la première équipe. Il a joué plus de 100 matches pour la première équipe. Il nous a donné un retour sur le football, un retour sur la performance et ensuite il nous a également donné un retour sur investissement en termes financiers.

« Ruben est un bon exemple de notre ambition: nous étions tous satisfaits. Lui, nous-mêmes, l’académie, le manager, le club, le président. Bien sûr, cela n’arrive pas tout le temps, sinon ce serait très facile tâche et ce n’est vraiment pas le cas. »

Benfica est meilleur que la plupart. Mil-Homens, 62 ans, travaille pour Benfica depuis 2017 après avoir travaillé au Sporting Lisbonne et, parmi une foule d’autres rôles consultatifs et éducatifs, en tant que consultant pour le Comité olympique portugais.

Le Campus Benfica remonte à son ouverture par Eusebio en 2006, avec neuf terrains dont un stade pour 2721 spectateurs, un hôtel de 86 lits et 28 vestiaires, avec environ 400 joueurs sur place allant des moins de 14 ans à Benfica B, un professionnel équipe jouant en Liga Portugal 2. Il existe des mesures innovantes, comme le simulateur 360S, un appareil qui a pris un an à installer. Doté de quatre murs construits sur une structure en fer occupant une superficie totale de 253 mètres carrés, le simulateur utilise des lumières LED conçues pour améliorer la prise de décision et la précision d’un joueur.

Pourtant, Mil-Homens insiste sur le fait qu’il n’y a pas de secret à leur succès.

« Il est très important que vous ayez une vision à long terme du conseil d’administration de votre club », a-t-il expliqué. « Il faut regarder en avant et comprendre pour développer un projet de football pour les jeunes, il faut être patient. Rien de moins que 10 ans. Si nous recrutons aujourd’hui un garçon de six ou sept ans, personne ne peut dire: » Celui-ci sera dans le Premier League et celui-là ne le sera pas. C’est juste deviner.

« La première ligne directrice sur laquelle vous ne pouvez pas échouer est le recrutement des joueurs. C’est crucial. La matière première est essentielle pour tout processus. Ce sont des êtres humains, bien sûr, mais c’est une industrie. Dans toute industrie, vous avez besoin de la meilleure matière première. pour le meilleur produit final, selon le profil de joueur que vous souhaitez avoir.

« Le recrutement des joueurs est l’aspect central. De plus, le développement des joueurs – la transformation de la matière première – doit être bien défini et avec un plan fort pour le long terme. C’est le programme du club.

Ruben Dias, à gauche, était le dernier grand nom à quitter Benfica. Il prospère à Manchester City, qui est en passe de terminer un triplé national. ADRIAN DENNIS / AFP via Getty Images

« Le troisième aspect très important est la gestion des joueurs. À 16 ans, les joueurs abordent la transition vers le football professionnel, et c’est là que vous devriez avoir une voie différente pour différents joueurs. Au Portugal, nous sommes autorisés à avoir un B -équipe de notre deuxième division. C’est une division professionnelle et un parcours très utile pour nos meilleurs joueurs des moins de 19 ans et des moins de 20 ans car ils sont exposés à un football très compétitif. Mais nous devons aussi décider quelque chose de différent si un joueur ne l’est pas Nous devrons peut-être le prêter ou le garder parmi nous parmi les moins de 23 ans. Nous devrions avoir une stratégie de gestion des joueurs très bien structurée pour cette dernière partie de la stratégie à 10 ans. «

Cela peut sembler ouvertement clinique, mais la chaleur avec laquelle Mil-Homens et son équipe travaillent est prouvée par le nombre de diplômés qui reviennent pour se remémorer et redonner. Cancelo et Silva sont parmi plusieurs joueurs à avoir rendu visite à leurs anciens entraîneurs et donné des conférences aux étudiants actuels. Dias a été le dernier à revenir avant que la pandémie ne restreigne les voyages internationaux, et Felix devrait effectuer le voyage plus tard cette année, si les conditions le permettent. Son frère, Hugo, fait toujours partie du groupe des moins de 19 ans du club.

L’impact financier du COVID-19 pourrait réduire les frais de transfert et accroître l’importance des meilleurs clubs produisant leurs propres talents, mais une préoccupation plus immédiate pour Mil-Homens est le bilan que la pandémie fait aux jeunes de Benfica. Les sessions ont été suspendues en mars, les joueurs étant renvoyés chez eux et bien qu’ils aient pu reprendre en septembre, le pays est maintenant verrouillé avec une date de fin inconnue.

Un rapport produit par les associations des principaux sports – le football, le volleyball et le basket-ball parmi eux – a suggéré une baisse des nouvelles inscriptions de jeunes, en particulier dans les zones où les familles ont dû effectuer un paiement financier pour leur participation. Cela ne s’est pas produit à Benfica (où aucun frais n’est facturé), mais les sessions sont désormais menées via Zoom avec des joueurs invités à signaler leur activité physique via une application sur leur téléphone. Ils reçoivent également des clips vidéo de matchs à analyser, plus pour l’interaction sociale que pour tout apprentissage significatif.

« Ce que nous faisons maintenant n’est qu’un divertissement, pour être tout à fait honnête », a déclaré Mil-Homens. « S’il s’agissait d’un sport individuel, nous pourrions charger plus de travail physique, mais dans le football, nous devons jouer. Nous avons besoin du ballon. Nous devons avoir au moins deux contre deux, trois contre trois. Un contre l’écran du moniteur est pas juste.

« Nous avons pour la première fois maintenant des appels de réveil d’une certaine fatigue mentale et psychologique. Quand j’ai des réunions avec les entraîneurs et qu’ils disent: ‘Ce message du joueur, ils me demandent tout le temps quand puis-je revenir, c’est très ennuyeux de faire ça devant le PC, juste d’avoir la permission d’aller courir au coin de la rue, pas d’activité de football. « »

Lorsque les jeunes pourront revenir, une surprise les attendra.

« Nous allons ouvrir une galerie d’anciens joueurs dans le couloir des vestiaires », a ajouté Mil-Homens. « Ils verront des photos de diplômés qu’ils connaissent tous avec un programme court: quand ils sont arrivés au club, leur premier match pour la première équipe, où ils se trouvent maintenant. Et puis une photo sans visage, demandant: ‘Qui sera le prochain?' »

Cette question reste essentielle pour l’avenir de Benfica.