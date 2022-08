Benfica, Kyiv, Eindhoven et les Rangers en barrages de la Ligue des champions

Paris (AFP) – Le double ancien champion Benfica affrontera les Ukrainiens du Dynamo Kyiv tandis que le PSV Eindhoven de Ruud van Nistelrooy affrontera les Glasgow Rangers après qu’ils se soient tous qualifiés pour le dernier tour de barrage de qualification de la Ligue des champions mardi.

Luuk De Jong a remporté le vainqueur à la 109e minute alors que le PSV Eindhoven a battu Monaco 3-2 en prolongation aux Pays-Bas, pour passer 4-3 au total.

Monaco avait été réveillé du jour au lendemain lorsque des feux d’artifice ont été tirés à l’extérieur de leur hôtel, et il y avait une atmosphère enflammée à l’intérieur d’un stade bondé lors d’un match à bascule.

Joey Veerman a tiré les Néerlandais en avant à la 21e minute avec un tir doux dans le coin le plus éloigné, mais Guillermo Maripan a ensuite égalisé cliniquement avec une finition fraîche dans une ruée vers le but.

L’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder a ensuite couru sur un ballon balayant pour marquer le but avant que le PSV ne décroche un égaliseur tardif alors que le Mexicain Erick Gutierrez livrait le PSV à la 89e minute.

Benfica a battu Mitjylland 3-1 pour gagner 7-2 au total grâce en grande partie au milieu de terrain Enzo Fernandez et à l’attaquant de 20 ans Henrique Araujo qui a marqué avant que Pione Sisto ne réponde pour les Danois.

L’Argentin Fernandez, 21 ans, et Araujo ne faisaient que leur deuxième apparition européenne alors que Diogo Goncalves a marqué le troisième but des vainqueurs de 1961 et 1962.

En Écosse, Malik Tillman a effectué un revirement lorsqu’il a marqué le but décisif à 11 minutes de la fin alors que les Rangers battaient l’Union Saint-Gilloise 3-0.

L’équipe belge avait remporté le match aller 2-0 lors de sa première apparition en compétition européenne depuis 1964-65.

Kostiantyn Vivcharenko et Viktor Tsygankov ont guidé le Dynamo Kiyv contre les Autrichiens Sturm Graz 3-1 sur deux matchs nuls avec des efforts en prolongation.

Le Dynamo était deuxième de la Premier League ukrainienne lorsque la Russie a envahi le pays plus tôt cette année.

Plus tôt, le shérif moldave Tiraspol, qui avait stupéfié le Real Madrid au Santiago Bernabeu lors des phases de groupes de la saison dernière, avait été éliminé par Viktoria Plzen alors que l’équipe tchèque s’était imposée 4-2 sur deux manches.

Le match aller des barrages aura lieu les 16 et 17 août et les matches retour une semaine plus tard.