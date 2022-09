Benfica a porté sa série de victoires à 12 matches avec le triomphe 2-1 de mercredi à la Juventus, ce qui les a mis à égalité avec les leaders du groupe H de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain.

L’équipe de Roger Schmidt a inscrit six points parfaits lors de ses deux premiers matches après être revenue du premier match d’Arkadiusz Milik grâce à un penalty de Joao Mario et à la frappe de David Neres neuf minutes après la mi-temps.

Les leaders du championnat portugais ont remporté tous les matchs disputés cette saison et comptent déjà six points d’avance sur la Juve et le Maccabi Haïfa.

« Je suis très fier de l’équipe. Au début, nous n’étions pas à 100 parfaits, nous ressentions la pression d’un gros match », a déclaré Neres à Eleven Sports.

« Mais ensuite, nous avons commencé à dominer le jeu et en seconde période, nous étions à nouveau plus comme nous-mêmes… Le score était très spécial. Je suis très heureux.”

Des huées et des sifflets ont retenti autour du stade Allianz après une autre démonstration profondément décevante de la Juve, dont l’entraîneur Massimiliano Allegri subira encore plus de pression de la part de supporters mécontents après un mauvais départ en Serie A.

La Juve, qui a une foule de grands joueurs et a commencé avec Angel Di Maria sur le banc, a maintenant deux matches avec le Maccabi tandis que Benfica affronte les favoris du groupe PSG.

« Ils ont raison (de huer), il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Nous avons perdu un match que nous ne devions vraiment pas perdre, donc je pense qu’il est juste qu’ils nous sifflent », a déclaré Leonardo Bonucci à Amazon Prime.

« Malheureusement, nous sommes dans une période où nous avons du mal à faire quoi que ce soit. Je suis inquiet, on ne peut pas le cacher, car on disparait trop souvent des matchs, que ce soit un problème mental ou physique, je ne sais pas mais c’est ce qui m’inquiète.

Allegri, qui a insisté sur le fait que son travail n’était pas en danger, avait déclaré que les deux matches avec Benfica seraient la clé pour savoir si la Juve se qualifierait pour les huitièmes de finale et sur la preuve de mercredi soir, ils ont du pain sur la planche.

La course Benfica continue

Les hôtes ont pris un départ fulgurant grâce à Milik, dont la tête parfaitement placée sur le coup franc de Leandro Paredes a ouvert le score.

Le troisième but de la saison de l’attaquant polonais Milik rappelait étrangement son vainqueur de dernière minute contre Salernitana ce week-end, qui avait été marqué à tort pour un hors-jeu, et est survenu après une rafale d’ouverture de la Juve qui s’est avérée être une promesse vide.

Alors que la mi-temps s’écoulait, Benfica a grandi dans le match et n’a pas eu de chance de ne pas être à égalité à la 39e minute lorsque Rafa Silva a eu tout le temps du monde pour s’enrouler dans un effort à longue portée qui a coupé le poteau.

Mais ils étaient tous à égalité deux minutes avant la pause après que Fabio Miretti ait été surpris en train de faire tomber Goncalo Ramos à la suite d’un contrôle VAR et d’un examen sur le terrain de l’arbitre Felix Zwayer.

Joao Mario, ancien des plus grands rivaux de la Juve, l’Inter Milan, a savouré la chance de rentrer chez lui sur place, puis a poussé les supporters locaux, qui avaient plus de raisons d’être en colère après le redémarrage.

Des sifflets ont commencé à se répandre dans le stade vers la mi-temps et ils sont devenus plus forts à la 55e minute lorsque, après que le tir de Rafa Silva ait été bien arrêté par Mattia Perin, Neres a lancé le rebond.

La Juve aurait été encore plus en retard s’il n’y avait pas eu Perin et Bonucci, qui devaient tous deux être au mieux pour arrêter une poignée d’efforts des attaquants en maraude de Benfica.

La Juve a repoussé dans les phases finales, Moise Kean ayant un effort dévié a frappé le poteau avant que Gleison Bremer ne s’écrase d’une manière ou d’une autre à bout portant à trois minutes de la fin.

Mais c’était tout ce que la Juve pouvait rassembler et les sifflets ont atteint un crescendo une fois que Zwayer a mis fin à la procédure et que Benfica a poursuivi sa remarquable série de résultats.

