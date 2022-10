Benfica atteint les 16 derniers après une victoire serrée contre la Juventus

Benfica a atteint la Ligue des champions mardi dernier après avoir remporté un match passionnant avec la Juventus 4-3 et expulsé les Italiens de la compétition.

La tête précoce d’Antonio Silva, un penalty de Joao Mario juste avant la demi-heure de jeu et le doublé élégant de Rafa Silva ont permis à Benfica de rester deuxième du groupe H, huit points devant la Juve, troisième, avec un match à jouer.

L’équipe de Roger Schmidt est invaincue dans toutes les compétitions cette saison et peut battre son record de 12 points en phase de groupes avec une victoire contre le Maccabi Haifa la semaine prochaine.

Benfica est à égalité avec 11 points avec le leader du Paris Saint-Germain et a une chance de dominer le groupe la semaine prochaine, même s’il aurait besoin de la Juve pour obtenir un résultat contre les champions de France à Turin après avoir été éliminé en phase de groupes pour la première fois. en neuf ans.

“Nous avons brillamment joué avec et sans ballon”, a déclaré Schmidt.

“Nous jouions contre la Juventus, qui n’est pas une équipe facile à affronter, mais nous avons cru en nous et avons joué un excellent football.”

La Juve s’est rendue à Lisbonne en sachant que seule une victoire leur donnerait un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais bien que Moise Kean les ait égalisés à la 21e minute, l’équipe adverse n’a jamais eu la chance de remporter les trois points.

Une autre mauvaise nuit pour la Juve a été quelque peu atténuée par le combat montré tard, avec des buts rapides d’Arkadiusz Milik et de Weston McKennie, et une grosse poussée pour la victoire dans les 15 dernières minutes, transformant ce qui ressemblait à un choc en une simple élimination douloureuse.

“Nous avons rendu les choses difficiles pour nous-mêmes”, a déclaré l’entraîneur de la Juve sous le feu Massimiliano Allegri à Sky en Italie.

“(Mais) notre élimination était déjà décidée avant de jouer le match de ce soir.”

La défaite mettra plus de pression sur Allegri un jour où les procureurs italiens ont clos les enquêtes préliminaires sur les allégations de faux comptes de la Juve.

Son équipe a perdu quatre de ses cinq matches dans la compétition et n’est même pas assurée de se qualifier pour la Ligue Europa car elle est à égalité avec seulement trois points avec le Maccabi.

Benfica était bien en tête au moment où Antonio Silva a donné l’avantage aux hôtes à la 17e minute, jetant un coup d’œil à son premier but de la saison sur le vicieux centre d’Enzo Fernandez après un court corner.

Kean a stupéfié la foule locale quatre minutes plus tard quand il a piqué à la maison après le chaos du coin de Filip Kostic. Bien que sa finition ait été initialement exclue pour hors-jeu, un long contrôle VAR au milieu de sifflets perçants a conduit le Serbe à dessiner le niveau de la Juve.

Mais juste au moment où la Juve semblait avoir secoué Benfica, Juan Cuadrado leur a donné la chance de reprendre la tête depuis le point de penalty, une opportunité que Joao Mario a engloutie avec une frappe puissante à la 28e minute.

Et Rafa a empilé la misère sur la Juve avec 10 minutes à jouer en première mi-temps, juste après que Dusan Vlahovic ait raté une belle occasion d’égaliser les scores pour la deuxième fois.

L’ancien attaquant portugais a largement écarté le ballon, puis s’est précipité dans la surface, suivi par personne et laissé complètement libre de talonner audacieusement le centre bas foré de Joao Mario.

Rafa a montré une autre touche de classe cinq minutes après la pause pour étendre l’avance méritée de son équipe à trois, écrasant Wojciech Szczesny après que Leonardo Bonucci ait joué une passe paresseuse directement à Alejandro Grimaldo.

Le joueur de 29 ans aurait réussi son tour du chapeau à la 76e minute s’il n’avait pas volé sur un autre beau centre de Joao Mario.

De là, la Juve a soudainement ramené le match à la vie.

Deux minutes après le raté de Rafa, Milik a balayé un centre du remplaçant adolescent animé Samuel Iling-Junior et quelques secondes plus tard, McKennie a réduit le déficit à un seul, se précipitant après une ruée vers le but.

La Juve a courageusement poussé en sachant qu’il lui en fallait deux de plus pour poursuivre sa campagne en Ligue des champions. Ils n’ont pas pu percer et ont eu la chance de ne pas concéder un cinquième à quatre minutes de la fin lorsque Rafa a frappé le poteau avec seulement Szczesny à battre.

