Benfica achète Josh Wynder pour des frais de transfert record en USL

Benfica a finalisé jeudi le transfert de Josh Wynder de Louisville City. L’accord aurait une valeur d’environ 1,2 million de dollars plus d’éventuels ajouts. Louisville recevra également 20% du futur transfert de Wynder si Benfica continue à vendre le jeune. Il s’agit de frais de transfert record pour un joueur de l’USL.

Wynder avait participé à la Coupe du Monde U20 de la FIFA en Argentine avec les États-Unis. Les jeunes Yanks ont finalement été éliminés du tournoi par l’Uruguay en quart de finale. Cependant, Wynder s’est déjà montré prometteur et il a été convoqué dans l’équipe senior de l’USMNT pour le Continental Clasico. La compétition étant terminée pour l’équipe américaine, Wynder reçoit maintenant son grand coup.

Wynder ravi du grand déménagement à Benfica

« Je me pince encore parfois parce que depuis que je suis jeune, je regarde des joueurs en Europe et je me dis: » C’est là que je veux être « », a expliqué Wynder à ESPN. « Maintenant, pour que ça se réalise, c’est fou. »

Wynder passera d’un club américain de deuxième niveau aux champions portugais en titre. Benfica a dominé le classement avec seulement deux points sur son rival Porto pour la campagne 2022/23. Ils joueront à nouveau en Ligue des champions la saison prochaine.

« Benfica est la meilleure équipe du championnat. Je les ai vus jouer quelques fois et c’est une équipe qui joue au ballon, donc ils vont construire à partir de tout, ce qui, je pense, correspond très bien à mon style de jeu », a poursuivi Wynder.

« Donc, cela m’a plu que si j’y vais et que je suis un centre partant à l’époque, ils voudront que je construise et joue comme j’aime jouer, et donc cela me convient parfaitement. »

Club portugais connu pour développer de jeunes joueurs

Néanmoins, Wynder devra d’abord se frayer un chemin dans les rangs des jeunes du club. Le défenseur de 18 ans a été informé qu’il commencerait à jouer dans la deuxième équipe. Benfica est cependant connu pour développer de jeunes talents. Les Eagles ont déjà fait progresser la carrière de stars telles que Jan Oblak, Ruben Dias, Joao Cancelo, Bernardo Silva et Angel Di Maria.