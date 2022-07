Bénévoles recherchés pour Salmon Arm ROOTSandBLUES Festival – Kelowna Capital News

Des bénévoles sont recherchés pour le prochain festival ROOTSandBLUES de Salmon Arm.

Holly Kelter invite les personnes intéressées à contribuer au festival, qui célèbre son 30e anniversaire, à soumettre une candidature.

“La planification du festival de cette année bat son plein et nous avons besoin de votre aide pour créer un retour réussi à la musique live”, a déclaré Kelter, coordinateur des bénévoles, dans un communiqué de presse. “Chaque bénévole fait partie intégrante de ROOTSandBLUES et, franchement, ce festival ne serait pas possible sans ceux qui donnent de leur temps chaque année.”

Pour leur travail acharné pour faire de ROOTSandBLUES une réalité, tous les bénévoles du festival reçoivent un laissez-passer pour le festival, une chemise de bénévole unique en son genre, des bons de repas, un accès au salon des bénévoles, un laissez-passer de stationnement et un accès à l’after-party des bénévoles avec Funk à cinq alarmes.

Pour plus d’informations ou pour faire une demande de bénévolat au 30e Festival annuel ROOTSandBLUES, visitez rootsandblues.ca.

Festival Roots and BluesSalmon Arm