Bénévoles recherchés pour la préparation des déclarations de revenus des personnes âgées – Shaw Local

AARP Tax-Aide et AmeriCorps Seniors RSVP via Senior Services Associates recherchent des bénévoles pour aider les personnes âgées dans la préparation des déclarations de revenus fédérales et étatiques au Beecher Center, 901 Game Farm Road à Yorkville. Aucune expérience préalable en fiscalité n’est nécessaire, mais de bonnes connaissances en informatique sont requises.

Ceux qui se portent volontaires recevront du matériel de formation IRS et assisteront à quelques sessions de formation d’une demi-journée entre décembre et janvier. Les bénévoles doivent également passer un test pour devenir un préparateur d’impôts certifié par l’IRS.

Les bénévoles doivent être en mesure de travailler de 8 h 30 à 15 h 30 les jeudis de février à la mi-avril 2023.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à Deborah Lee Sheppard, coordonnatrice des bénévoles RSVP pour les seniors d’AmeriCorps, à dsheppard@seniorservicesassoc.org ou appelez le 630-553-5777.