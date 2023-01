Bénévoles recherchés à West Kelowna pour mener un sondage auprès des aînés

Le Bureau du défenseur des aînés lance le deuxième sondage à l’échelle de la province auprès des résidents des 294 foyers de soins de longue durée subventionnés par l’État en Colombie-Britannique et a besoin de bénévoles pour mener le sondage à West Kelowna. (Photo d’archive)

Les bénévoles sont recherchés pour écouter les besoins et les opinions des personnes âgées de West Kelowna.

Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique organise une enquête auprès des 29 000 résidents vivant dans 294 foyers de soins de longue durée financés par l’État dans la province. L’objectif est d’apporter des améliorations et de comprendre la qualité des soins et des expériences des personnes âgées, tant à l’échelle locale que provinciale.

L’enquête a été complétée pour la dernière fois par 27 000 personnes âgées en 2017.

Les résultats de l’enquête permettront de comparer les résultats au fil du temps et de s’assurer que les expériences de la pandémie sont documentées.

Des bénévoles pour effectuer les relevés sont recherchés à West Kelowna. Une formation sera fournie et les heures de bénévolat sont auto-programmées et flexibles.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire en tant que bénévole, visitez surveybcseniors.org.

