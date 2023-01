Bénévoles recherchés à Lake Country pour parler aux personnes âgées de la vie en soins de longue durée

Le Bureau du défenseur des aînés veut savoir à quoi ressemble la vie dans un foyer de soins de longue durée et il a besoin de votre aide.

Des visiteurs bénévoles sont recherchés à Lake Country – des personnes intéressées à s’asseoir avec des personnes âgées et à entendre leurs pensées et leurs expériences de vie dans des établissements de soins de longue durée.

Les bénévoles se rendront au Lake Country Lodge pour rendre visite aux résidents à des heures fixes.

Tout le monde peut postuler en composant le 1-877-952-9181.

Une formation est dispensée.

Les sondages commenceront la semaine prochaine.

