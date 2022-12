Bénévoles et sympathisants honorés par les 4-H du comté de Kendall – Shaw Local

En novembre, le comté de Kendall 4-H a célébré ses bénévoles et sympathisants à travers le comté lors de sa soirée annuelle de réussite 4-H au lycée Plano.

«Ces personnes passionnées peuvent diriger des clubs 4-H communautaires ou des clubs d’intérêt spécial, faire du bénévolat lors de spectacles ou d’événements 4-H, ou parrainer des activités ou des récompenses 4-H, et elles sont toutes des éléments essentiels du développement positif des jeunes, ici même dans le comté de Kendall. », a déclaré Kim Eisnaugle, coordonnatrice du programme 4-H avec University of Illinois Extension. « Chaque année, nous reconnaissons ces personnes altruistes et exprimons notre gratitude pour avoir fait une différence dans la vie des jeunes de nos communautés.

Récompenses annuelles

Cette année, le prix Friend of 4-H a rendu hommage à Courtney Formoso d’Ever After Equestrian LLC à Minooka. Formoso a invité les membres des 4-H du comté de Kendall dans sa grange pour six cliniques de saut spéciales. Elle a aidé les jeunes avec leurs connaissances sur les chevaux et les animaux et leur a offert une attitude calme, énergique et positive pour les aider à développer leurs compétences et leur niveau d’expérience.

Le prix des anciens élèves 4-H 2022 a été décerné à Mike Hufendick de Marseille, un membre actif du comité porcin du comté de Kendall qui croit en la formation continue des membres 4-H sur les soins aux animaux et les techniques d’exposition. Il assiste et parraine des cliniques porcines et les expositions porcines 4-H du comté de Kendall, et a également contribué à l’amélioration du pavillon du bétail au champ de foire du comté de Kendall.

Le comté de Kendall 4-H a également reconnu Mary Schobert de Yorkville pour sa nomination au Temple de la renommée des 4-H de l’Illinois en 2022. Elle a été intronisée avec d’autres personnes de tout l’État lors de la foire de l’État de l’Illinois en août. Suivant l’exemple de sa mère, Schobert dirige ses petits-enfants dans leur programme de club 4-H. Depuis 20 ans, elle et son mari Jeff sont des membres bénévoles actifs du comité de vente aux enchères de bétail 4-H du comté de Kendall. Elle est également surintendante du spectacle 4-H, animatrice d’atelier, aide à juger les livres des records 4-H et est actuellement une personne ressource au sein du comité de collecte de fonds annuel Pork Chop Dinner.

Dirigeants de clubs

Des dizaines de bénévoles 4-H du comté de Kendall dirigent des clubs communautaires 4-H ou des clubs d’intérêts spéciaux. Ils encouragent et guident les jeunes pour les aider à découvrir ce qui compte pour eux, à se fixer des objectifs, à favoriser un sentiment d’appartenance et d’indépendance, à inspirer un esprit généreux et à maîtriser des compétences qui les prépareront à leur avenir.

En 2022, le comté de Kendall 4-H a reconnu près de 50 personnes pour leur service en tant que dirigeants de club, et plusieurs bénévoles ont atteint des années de service marquantes. Ils comprennent : 5 ans – Jeff Anderson de Sandwich, Debbie Buss de Yorkville, Trent Cooper de Yorkville, Sheryl Franzen de Somonauk et Patti Wietting de Joliet ; 10 ans – Jennifer Anderson de Sheridan et Mike Quill de Plano ; 15 ans – Laura Burk d’Oswego et Sarah Stewart de Yorkville; 20 ans – Amber Cooper et Jake Cooper de Yorkville ; et 30 ans – Jodi Brummel de Newark.

« Les bénévoles de nos clubs 4-H ont amélioré nos communautés en partageant leur temps, leurs talents et leur compassion avec les jeunes de la région », a déclaré Eisnaugle. « Ensemble, ces quatre douzaines de personnes représentent 579 années de service en tant que bénévoles 4-H, et nos programmes ne pourraient pas réussir sans eux. Merci!”

Pour en savoir plus sur les 4-H dans les comtés de Kendall, Kane ou DuPage, visitez go.illinois.edu/info4Hdkk.