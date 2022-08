Bénévoles, capitaines de maison recherchés pour Labor of Love pour aider 26 foyers en 2022 – Shaw Local

Depuis le premier travail d’amour de United Way of Eastern La Salle County en 1992, des bénévoles de tous âges ont réparé et restauré 919 maisons.

Labor of Love célèbre sa 31e année d’aide aux propriétaires à faible revenu le samedi 1er octobre.

L’équipe de planification bénévole, sous la direction de Bill Cairns, Brian Lacke et John Levy, a élaboré des plans de travail pour chacun des 26 foyers que Labour of Love espère offrir des services.

Le travail d’amour de United Way est un effort bénévole communautaire d’une journée pour réparer, restaurer et hiverner les maisons détenues et occupées par des personnes âgées, des anciens combattants, des personnes handicapées et des familles à faible revenu.

Comme les années précédentes, Labor of Love prévoit que des centaines de bénévoles communautaires s’unissent et se déploient dans nos communautés locales pour fournir des services de réparation à domicile gratuits aux voisins qui ont besoin d’aide. Les organisateurs recherchent des bénévoles qualifiés et non qualifiés pour aider à accomplir de petits miracles pour les propriétaires méritants qui ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes et n’ont pas les moyens d’embaucher le travail effectué.

Toute personne de 14 ans et plus peut être un bénévole du travail d’amour. Des travailleurs bénévoles et au moins un capitaine de maison sont nécessaires dans chaque maison. Les capitaines de maison assurent le leadership de l’équipe et la coordination des projets à domicile. Les capitaines de maison se réuniront les mardis 6 et 13 septembre pour sélectionner leur maison de travail d’amour et coordonner les plans des travaux à effectuer. Les réunions auront lieu à Centraide, 601, rue State, Ottawa. Entrez par l’avant de la First National Bank Ottawa, succursale sud. Si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle de capitaine de maison, appelez United Way au 815-434-4003.

La main-d’œuvre qualifiée, les métiers du bâtiment et les entrepreneurs s’occuperont des aspects les plus difficiles et fourniront l’expertise; permettant aux bénévoles de tous niveaux de participer et d’aider. Labor of Love a besoin d’au moins 26 capitaines de maison; ainsi que des hommes et des femmes à tout faire, des couvreurs agréés, des plombiers, des charpentiers, des électriciens, des cimentiers, des professionnels du CVC, des revêtements de sol, des revêtements et des services d’entretien d’arbres.

L’aide de bénévoles est également nécessaire pour servir le petit-déjeuner à 7 h et le déjeuner à midi aux bénévoles, et pour aider au nettoyage.

Les bénévoles passeront la journée du 1er octobre à réparer, remplacer et étanchéifier pour rendre les maisons des propriétaires âgés, handicapés et à faible revenu chaudes, sûres, sèches et accessibles. Les projets iront de la réparation du toit et du porche ; remplacement et réparation de portes, de fenêtres, de plomberie et d’appareils électriques; réparations et installation de revêtements de sol, de gouttières et de parements; nettoyage général, peinture et enlèvement des déchets, inspections des fournaises ; travaux de jardinage, nettoyage de gouttières, lavage de vitres ; et l’installation de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, entre autres.

“Certaines des réparations semblent minimes, comme l’installation de barres d’appui pour qu’une personne âgée puisse se baigner et se déplacer en toute sécurité dans sa maison”, a déclaré Bill Cairns, coprésident de Labor of Love et charpentier de la section locale 195/174. « D’autres réparations peuvent impliquer des situations extrêmes où des personnes vivent avec une électricité dangereuse ou un système de chauffage inutilisable. Toutes les réparations ont un impact considérable sur la vie du destinataire.

Les propriétaires locaux approuvés pour recevoir l’aide du travail d’amour 2022 vivent dans les communautés et les zones rurales d’Ottawa, de Marseille, de Seneca, de Sheridan et de Naplate. L’âge des candidats varie de 50 à 93 ans. Tous les propriétaires de Labour of Love possèdent et vivent dans leur maison, répondent aux critères d’éligibilité, y compris l’éligibilité financière et participent à un processus de prévisualisation de la maison. Les bénévoles effectuent le contrôle d’admissibilité, confirment la propriété de la maison, effectuent des aperçus de la maison et approuvent les sélections de maisons. La priorité est accordée aux résidences détenues et occupées par des personnes âgées qui ont besoin d’améliorations pour corriger de graves lacunes en matière de santé, de sécurité et d’accessibilité. La date limite pour postuler était le 1er août.

“Vous devez faire l’expérience de Labor of Love pour apprécier le besoin qui existe et le grand sens de la communauté qui découle du travail avec d’autres bénévoles sur un projet visant à améliorer les conditions de vie de ces propriétaires et de leurs familles”, a déclaré Lisa Zoran, Kitchen Committee co. -chaise. “Le travail d’amour est possible grâce à l’extraordinaire esprit de bénévolat local qui existe au sein de notre communauté.”

Les personnes ou les groupes intéressés à faire du bénévolat pour aider avec n’importe quel aspect du travail d’amour et pour n’importe quelle durée le 1er octobre peuvent ramasser et remplir un formulaire de bénévolat et une renonciation. Les formulaires sont disponibles à Centraide, 601, rue State, Ottawa. United Way est situé dans la succursale sud de la First National Bank of Ottawa. Les formulaires peuvent également être téléchargés sur www.unitedwayelc.org . Le formulaire de bénévolat et la renonciation doivent être remplis, signés et retournés à Centraide avant le 1er octobre. Les jeunes âgés de 14 à 17 ans doivent remplir une renonciation d’étudiant, signée par l’étudiant et le parent/tuteur.

Comme les années précédentes, l’industrie et les entreprises, les églises, les organisations et les groupes d’écoles secondaires se sont avancés pour adopter une maison comme leur propre projet, fournissant la main-d’œuvre et les muscles nécessaires pour terminer les travaux dans une maison sélectionnée. En 2021, plus de 258 bénévoles ont amélioré 26 maisons. Les entrepreneurs ont effectué des réparations critiques dans quatre maisons, notamment le remplacement d’un sol, d’un toit et la conversion d’une salle de bain pour qu’elle soit entièrement accessible, et Stevenson Transfer a déplacé un couple handicapé d’une maison mobile non sécurisée.

« L’étendue des travaux achevés dans chaque maison dépendra du montant des contributions reçues et du nombre de bénévoles qui se présenteront pour aider le 1er octobre », a déclaré Brian Lacke, coprésident de Labor of Love et électricien de la section locale 176.

“En plus des dons de temps et de ‘l’équité en matière de sueur’, Labour of Love recherche le soutien financier de la communauté”, a ajouté Lacke. “Nous avons besoin de votre aide. Bien que nous soyons tous confrontés aux dépenses d’entretien de nos maisons, personne ne lutte plus que le propriétaire à faible revenu. Aujourd’hui, plus que jamais, les personnes âgées et les familles à faible revenu sont placées dans la position de choisir entre les nécessités vitales, comme les médicaments ou le paiement d’un service public ; versets empêchant un toit de fuir ou réparant une plomberie défectueuse.

Labor of Love veille à ce que le plus grand nombre possible de personnes âgées et de propriétaires handicapés n’aient pas à faire ces choix difficiles.

Les contributions peuvent être envoyées par la poste ou livrées à Labor of Love, c/o United Way of Eastern La Salle County, 601 State St., Ottawa.

Appelez United Way au 815-434-4003 pour toute autre question.