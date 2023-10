L’héritier de la famille milliardaire italienne derrière la marque de mode United Colors of Benetton, Alessandro Benetton, fait ses premiers pas dans l’investissement technologique avec le lancement d’une nouvelle société de capital-risque, 2100 Ventures.

Benetton est le principal LP du nouveau fonds de 30 millions d’euros, dont la levée de fonds est clôturée, aux côtés d’une poignée de particuliers italiens fortunés qui siégeront à son conseil consultatif. Il s’agit notamment de l’investisseur providentiel Luca Ascani, de l’associé général d’Unruly Capital Stefano Bernardi et du cofondateur de la première licorne italienne Scalapay, Raffaele Terrone.

Cela survient alors que l’immense réserve de richesse privée de l’Italie s’ouvre lentement à l’investissement technologique en tant que classe d’actifs. D’autres riches familles italiennes – notamment Agnellis, propriétaire de Ferrari, Alessandris, propriétaire de Technogym, et la dynastie médiatique Berlusconi – ont commencé à se lancer dans l’investissement en capital-risque au cours des deux dernières années.

Le focus 2100 Ventures

2100 Ventures compte deux associés commandités fondateurs, Andrea Gennarini, Andrea Casasco et un autre associé, Andrea Gurnari. Tous trois ont une expérience d’investisseurs technologiques et d’opérateurs de startups à travers l’Europe.

Malgré l’orientation client de la marque de mode éponyme de la famille Benetton, le nouveau véhicule d’investissement se concentrera sur le soutien aux startups B2B dans les domaines de la fintech, du SaaS et de la technologie climatique à travers l’Europe. Les sociétés du portefeuille de 2100 Ventures opèreront dans des secteurs qui « peuvent bénéficier de l’exploitation de l’immense réseau industriel de Benetton », a déclaré Casasco à Sifted dans une interview.

Bien que le nouveau fonds ait l’intention d’investir dans le pré-amorçage des startups de série A à travers l’Europe, il donnera la priorité à son héritage italien : plus de 50 % des 250 000 à 750 000 € de billets qu’il investit dans le pré-amorçage des startups de série A iront à des entreprises. avec des fondateurs italiens.

2100 Ventures a déjà investi dans six startups, dont la technologie RH Jet HR et la plateforme d’avantages sociaux BonusX.

Un « fonds nourricier » pour l’Italie

Les trois partenaires fondateurs de 2100 Ventures ont des CV qui reproduisent ceux de la plupart des Italiens du secteur technologique : ils ont quitté l’Italie pour lancer leur carrière.

Maintenant, ils disent à Sifted qu’ils souhaitent redonner à leur pays d’origine.

Les trois associés commandités partageront leur temps à 50/50 entre Milan et Londres, exploitant leur réseau de contacts au sein de sociétés de capital-risque paneuropéennes et internationales pour jouer un rôle de type « fonds nourricier », agissant comme un lien entre les fondateurs des plus grandes sociétés européennes. des écosystèmes technologiques naissants avec des fonds plus importants et ultérieurs.

En pratique, cela signifie qu’ils co-investiront toujours et qu’ils n’auront pas l’intention de mener des tours de table, mais cibleront plutôt 1 à 5 % des participations dans les entreprises.

«Nous souhaitons mettre en pratique ce que nous avons appris pour combler le manque de connaissances et aider les fondateurs à se préparer à accéder à des investisseurs de premier plan à l’avenir», déclare Gennarini.

Ils prévoient également d’encourager les fondateurs locaux à construire au-delà de leur marché national.

« Plutôt que de nous concentrer sur l’héritage national d’un fondateur, nous voulons le considérer comme « européen » dès le début », explique Casasco à Sifted.

« Cela signifie les pousser hors de leur zone de confort – ce qui peut s’appliquer uniquement à leur marché intérieur comme l’Italie – et les amener à construire dès le départ au niveau européen. »

Les trois Andreas répertorient plusieurs startups licornes européennes dans le seul secteur de l’énergie, dont Renaissance Fusion ; Northvolt; et Proxima Fusion, fondées par des Italiens qui estimaient devoir quitter leur pays pour créer une entreprise technologique prospère.

“Historiquement, l’Italie, en tant qu’écosystème technologique, existait principalement au sein de la diaspora européenne”, explique Gennarini.

“Mais maintenant, nous voulons faire de la création d’une startup italienne à succès quelque chose de possible sans avoir besoin de sortir.”